Xolos de Tijuana pone precio final a Gilberto Mora

El futbol mexicano podría estar ante una venta sin precedentes. Gilberto Mora, joya de los Xolos de Tijuana, se perfila para dar el salto al fútbol europeo en el próximo mercado de transferencias. Sin embargo, el club fronterizo ha sido claro: no lo dejará salir por menos de 30 millones de dólares.

Esa cifra, de concretarse, convertiría a Mora en el traspaso más caro en la historia del fútbol mexicano, superando las cifras de jugadores como Edson Álvarez o Santiago Giménez. En Tijuana consideran que el valor está justificado por el nivel, la proyección y la edad del joven mediocampista.

Fuentes cercanas al club confirmaron que ya existen sondeos de equipos europeos, principalmente de España y Alemania, aunque todavía no se ha recibido una oferta formal. La directiva rojinegra quiere manejar el proceso con calma y, sobre todo, retener un porcentaje de los derechos económicos del jugador para futuras ventas.

Tigres UANL v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX

El plan de Xolos apunta a mantener un 20 o 25 por ciento del pase, una estrategia común en operaciones internacionales que permitiría al club beneficiarse de un eventual traspaso posterior en el viejo continente. La apuesta es clara: Mora es un activo a largo plazo.

El impulso mediático y deportivo de Gilberto Mora creció tras su brillante actuación en el Mundial Sub-20, donde fue una de las piezas más destacadas de la selección mexicana. Su desempeño llamó la atención de varios cazatalentos y confirmó las expectativas que su entorno ya proyectaba.



Semanas atrás, su representante, Rafaela Pimienta, destacó públicamente que Mora “vale lo que produce un talento generacional” y elogió la forma en que ha manejado la presión a su corta edad. La agente, conocida por llevar figuras como Erling Haaland, aseguró que su salto a Europa es “cuestión de tiempo”.

Con apenas 20 años, Gilberto Mora se perfila como la próxima gran exportación del fútbol mexicano. Xolos lo sabe, y por eso busca cerrar una operación que no solo haga historia, sino que también consolide su modelo de desarrollo y venta de talento joven.

