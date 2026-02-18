Ya no queda mucho del Cruz Azul de Anselmi dentro de La Noria

Los vestigios de la era Martín Anselmi en Cruz Azul se extinguen con rapidez. De aquella plantilla que se armó con una inversión considerable y con aspiraciones inmediatas de campeonato, hoy quedan apenas rastros. El proyecto que prometía consolidarse a mediano plazo se ha desmoronado en tiempo récord.

Varios de los fichajes que marcaron el inicio de esa etapa ya no forman parte del plantel. Nombres como Luis Romo, Lorenzo Faravelli y Giorgos Giakoumakis han salido del club, desmantelando la base sobre la que se pretendía construir un equipo protagonista en Liga MX y competencias internacionales.

LEGADO QUE DESAPARECE 👋🏻



Hasta 7 fichajes clave que Cruz Azul hizo bajo la gestión de Martín Anselmi ya no están en la Máquina.



🛫 La lista de salidas es una radiografía de un equipo que se deshizo de sus piezas más caras y experimentadas en tiempo récord, quedándose solo con… pic.twitter.com/7sLrm4AVe4 — Futbol Total (@futboltotal) February 17, 2026

Aquella reconstrucción implicó una inversión masiva por parte de la directiva. Se apostó por futbolistas con experiencia, recorrido internacional y jerarquía probada. Sin embargo, la fuerte erogación económica no logró traducirse en títulos, dejando una sensación de proyecto inconcluso y objetivos incumplidos.

Paradójicamente, los únicos pilares que resisten de aquella estructura son Kevin Mier y Jesús Orozco. Ambos representaron apuestas importantes dentro del esquema de Larcamón y se perfilaban como referentes del proceso. Hoy, curiosamente, los dos atraviesan periodos de lesión que los mantienen fuera de actividad.

La fotografía actual del plantel evidencia un giro radical respecto a la idea original. Cruz Azul ha optado por modificar piezas clave, buscando un nuevo equilibrio deportivo y financiero. La salida de perfiles experimentados también implica un cambio de liderazgo dentro del vestidor.

Cruz Azul v America - Playoffs Torneo Apertura 2024 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El saldo deportivo de la era Anselmi queda bajo escrutinio. A pesar de momentos competitivos y lapsos de buen funcionamiento, la falta de títulos terminó pesando más que cualquier otra variable. En un club con la exigencia histórica de La Máquina, los resultados mandan por encima de los procesos.

La reconstrucción constante también deja interrogantes sobre la planificación a largo plazo. ¿Fue precipitada la desintegración del núcleo que se armó? ¿O era inevitable ante la falta de campeonatos? Lo cierto es que el proyecto perdió cohesión antes de consolidarse.

Mientras tanto, la directiva trabaja en redefinir el rumbo. La salida de fichajes costosos obliga a replantear estrategias, priorizar perfiles más funcionales y equilibrar el gasto con el rendimiento. El club parece decidido a cerrar definitivamente ese capítulo.