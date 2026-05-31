''Ya saben que soy Antonio...'', el dardo de Mohamed a Rayados tras vencer a Tigres en la final con el Toluca

En sus épocas como jugador, Antonio: el 'Turco' Mohamed fue señalado por no aparecer ante Tigres en los famosos clásicos regiomontanos. Después, como director técnico, aunque en 2014 le ganó una final al conjunto felino dirigiendo al América y luego con Monterrey los eliminó en cuartos de final, la final perdida en el Apertura 2017 lo marcó para siempre.

No obstante, tras salir de Rayados, Antonio Mohamed se ha enfrentado a Tigres en dos finales más (una de Liga MX y otra de CONCACAF Champions CUP), y ambas las ganó. Por lo tanto, el saldo en finales ante Tigres le favorece con tres victorias y solo una derrota.

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-TOLUCA-TIGRES | MARIO VAZQUEZ/GettyImages

El vínculo entre el estratega argentino y el Club de Fútbol Monterrey, acérrimo rival de Tigres, es algo que no se puede negar. Lo cual le da un ingrediente extra a los enfrentamientos del 'Turco' con el equipo de San Nicolas de los Garza, Nuevo León.

Esto lo sabe bastante bien Antonio Mohamed, por eso aprovecha cada y que tiene un micrófono enfrente para lanzarle alguno que otro dardo a la escuadra albiazul. Ese mismo equipo con el cual salió campeón como entrenador en el Apertura 2019, y del que se declara hincha, como lo hizo esta noche en conferencia de prensa, luego de que Toluca venciera a Tigres en tanda de penales y se quedara con el título de la CONCACAF Champions CUP.

"Ya saben que soy Antonio...". pic.twitter.com/pERAdmkcPE — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) May 31, 2026

André-Pierre Gignac se va de Tigres... ¿y del fútbol?

El encuentro de esta noche fue doloroso por partida doble para los aficionados de los Tigres. En una primera instancia, por haber perdido nuevamente una final, la tercera desde el campeonato contra Chivas, obtenido en el torneo de Clausura 2023. La segunda, por la inminente salida de André-Pierre Gignac, que vence contrato con los Tigres el día 30 de junio y que no renovará más con el conjunto auriazul.

A mitad de semana, surgió el rumor de que esto no representaría el adiós definitivo de André-Pierre en lo que respecta a su exitosa trayectoria como futbolista profesional. El Orlando City estaría interesado en ofrecerle un contrato por un año, por lo que el futuro del delantero francés podría estar en la MLS.

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