Zinedine Zidane es el nuevo entrenador de la selección de Francia

La Federación Francesa de Fútbol confirmó de manera oficial la llegada de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador nacional, con un vínculo que se extenderá hasta la Copa del Mundo de 2030.

La designación fue anunciada por el presidente del organismo galo, Philippe Diallo, quien reveló que el primer contacto con Zidane se produjo en febrero de 2025 y destacó que el exmediocampista siempre había manifestado su deseo de dirigir a la selección.

🚨🇫🇷 OFFICIAL: Zinedine Zidane, new France head coach until World Cup 2030.



Confirmed: Zizou is back. ✨ pic.twitter.com/e319YrOGF7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

Asume el reto que siempre esperó

Durante su presentación, el campeón del mundo en 1998 dejó en claro que dirigir a Francia era el único desafío que le interesaba desde que puso fin a su segunda etapa en el Real Madrid en 2021.

"Estoy listo para afrontar el desafío", aseguró Zidane, quien explicó que rechazó todas las propuestas que recibió en los últimos años porque su prioridad siempre fue hacerse cargo del combinado francés. "La selección era el paso siguiente", afirmó.

Su ciclo comenzará oficialmente el 1 de agosto y tendrá su debut competitivo en septiembre, cuando presente su primera convocatoria para enfrentar a Turquía por la UEFA Nations League.

Un estilo con sello propio

Aunque reconoció el enorme trabajo realizado por Didier Deschamps, Zidane adelantó que buscará implementar su propia identidad al equipo. El nuevo entrenador explicó que su idea estará influenciada por lo aprendido durante sus exitosas etapas en el conjunto merengue: "lo que haga aquí se parecerá a lo que hice en el Madrid", señaló.

FBL-FRA-TRAINING | PATRICK HERTZOG/GettyImages

Además, remarcó que pretende construir un equipo ofensivo, sin perder el equilibrio que exige el fútbol de selecciones. "Quiero ser un líder desde el banco por mi experiencia y por todo lo que he vivido como entrenador", agregó.

Lejos de plantear una ruptura con Les Bleus de Deschamps, Zidane también aseguró que su intención es dar continuidad a un proyecto ganador. "Vamos a hacer algo diferente, pero no lo veo como una ruptura. La idea es que Francia siga compitiendo por todos los títulos", expresó.

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