Zinedine Zidane revela quiénes son sus tres jugadores favoritos en el mundo

Zinedine Zidane nombró a la superestrella del Barcelona, ​​Lamine Yamal, como uno de sus jugadores favoritos del mundo, junto con dos centrocampistas del Paris Saint-Germain.

El francés, reconocido por su trayectoria como jugador y entrenador del Real Madrid, no dudó en nombrar a Yamal como uno de los mejores del mundo a pesar de la intensa rivalidad entre ambos clubes.

“Más allá de su posición en el campo, es un jugador que me da escalofríos cada vez que toca el balón. Contra el Inter de Milán la temporada pasada en la Champions League en San Siro, lo hizo todo él solo”, dijo Zidane en el Festival dello Sport di Trento.

“También me gustan mucho los dos centrocampistas portugueses del PSG, João Neves y Vitinha; nunca pierden el balón”, agregó.

Zidane, entre las leyendas que celebran a Yamal

Yamal fue nombrado mejor jugador sub 21 del mundo por segundo año consecutivo | Catherine Steenkeste/GettyImages

Zizou no es el primero, y probablemente no será el último, en elogiar a Yamal en los últimos meses. El excompañero de Zidane en los Galácticos, David Beckham, fue aún más lejos con sus comentarios.

"No se puede comparar a nadie con [Lionel] Messi, en mi opinión, pero es lo más parecido que he visto. Algún día, creo que podría ser tan bueno como Leo", dijo el presidente y copropietario del Inter Miami en mayo. "Solo cada 20 o 30 años aparece un jugador así".

Aunque Zidane y Zlatan Ibrahimović no jugaron juntos, este último también habló en el mismo festival y, de haber sido por él, le habría dado el Balón de Oro a Yamal. "Hay que juzgar a un jugador por su capacidad para marcar la diferencia individualmente. Para mí, Yamal lo hizo. Se lo habría dado", dijo Ibrahimović.

Yamal quedó segundo, por detrás de la estrella del PSG, Ousmane Dembélé, en la lujosa ceremonia de premios, pero el español hizo historia al ganar dos veces el Trofeo Kopa, el honor que se otorga al mejor jugador menor de 21 años. También se convirtió en la primera persona en ganar el premio de forma consecutiva.

Zidane revela su deseo de regresar como entrenador

Zinedine Zidane tiene la vista puesta en un puesto específico | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Zidane fue noticia en el festival al confirmar su deseo de volver a dirigir. El legendario excentrocampista ofensivo ha estado alejado del mundo de los banquillos desde que dejó el Real Madrid en 2021 y dejó claro que tiene la vista puesta en la selección francesa.

“Sin duda volveré a entrenar”, dijo Zidane. “No sé qué me depara el futuro. Siento que puedo hacer algo con la selección; eso es lo que me gustaría hacer algún día”.

El actual seleccionador de Les Bleus, Didier Deschamps, dejará el cargo tras el Mundial 2026.

“En 2026 se acabará. Lo tengo muy claro. He cumplido mi condena, con el mismo deseo y pasión por mantener a Francia al máximo nivel, pero 2026 es un muy buen momento para dejarlo”, declaró Deschamps a TF1 en enero.

Más noticias sobre fútbol internacional