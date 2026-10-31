La complicada situación de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid
Uno de los grandes perjudicados en la llegada de José Mourinho al Real Madrid fue Trent Alexander-Arnold: el ex Liverpool se ha quedado en el banquillo en varios de los últimos partidos y no hay vistas de que su situación mejore en el futuro cercano. El portugués está encontrando el equipo y está claro que es sin el internacional inglés.
Es cierto que Trent entró a la cancha en el Clásico frente al FC Barcelona el pasado fin de semana, pero fue un cambio utilizado para que el reloj corra a favor del Real Madrid en el tramo final del encuentro. Federico Valverde parece estar afianzado en el lateral derecho y la opción de Mou para reemplazarlo cuando hizo falta fue el neerlandés Denzel Dumfries, que llegó en este mercado de fichajes.
Ahora, se plantea una encrucijada para Trent: ¿seguir en el Madrid o buscar minutos en otro lado? Lo cierto es que el mercado de fichajes de invierno está a la vuelta de la esquina y podría ser una variante, aunque a esta hora son más los rumores que la información concreta sobre un pedido de salida por parte del futbolista de la selección de Inglaterra.
En lo que va de la temporada solamente sumó minutos en siete partidos, y únicamente frente al Málaga por LaLiga fue que completó los 90. Aportó una asistencia, justamente en esa victoria 4-0 contra los andaluces en el Bernabéu. En el acumulado, lleva 42 partidos con la camiseta del Real Madrid, sin goles anotados y con ocho asistencias en su cuenta personal.
Alexander-Arnold llegó al Real Madrid a mediados de 2025, marchándose libre del Liverpool, el club de su vida hasta ese entonces. Ahora parece ser mala palabra en Anfield y fue repudiado por los fanáticos cuando se vieron las caras por la UEFA Champions League. En caso de querer volver a la Premier League, el destino no sería Red.
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti