La complicada situación de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid

Uno de los grandes perjudicados en la llegada de José Mourinho al Real Madrid fue Trent Alexander-Arnold: el ex Liverpool se ha quedado en el banquillo en varios de los últimos partidos y no hay vistas de que su situación mejore en el futuro cercano. El portugués está encontrando el equipo y está claro que es sin el internacional inglés.

Es cierto que Trent entró a la cancha en el Clásico frente al FC Barcelona el pasado fin de semana, pero fue un cambio utilizado para que el reloj corra a favor del Real Madrid en el tramo final del encuentro. Federico Valverde parece estar afianzado en el lateral derecho y la opción de Mou para reemplazarlo cuando hizo falta fue el neerlandés Denzel Dumfries, que llegó en este mercado de fichajes.

Ahora, se plantea una encrucijada para Trent: ¿seguir en el Madrid o buscar minutos en otro lado? Lo cierto es que el mercado de fichajes de invierno está a la vuelta de la esquina y podría ser una variante, aunque a esta hora son más los rumores que la información concreta sobre un pedido de salida por parte del futbolista de la selección de Inglaterra.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Mateo Villalba/GettyImages

En lo que va de la temporada solamente sumó minutos en siete partidos, y únicamente frente al Málaga por LaLiga fue que completó los 90. Aportó una asistencia, justamente en esa victoria 4-0 contra los andaluces en el Bernabéu. En el acumulado, lleva 42 partidos con la camiseta del Real Madrid, sin goles anotados y con ocho asistencias en su cuenta personal.

Alexander-Arnold llegó al Real Madrid a mediados de 2025, marchándose libre del Liverpool, el club de su vida hasta ese entonces. Ahora parece ser mala palabra en Anfield y fue repudiado por los fanáticos cuando se vieron las caras por la UEFA Champions League. En caso de querer volver a la Premier League, el destino no sería Red.