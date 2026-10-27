La Inteligencia Artificial predice quién será el campeón de LaLiga 2026/27 después del Clásico

El Real Madrid se impuso 1-2 al FC Barcelona en el Clásico del 25 de octubre, endosándole al equipo de Flick la segunda derrota de la temporada, la primera en LaLiga. Esta victoria blanca supone que las previsiones de principio de temporada hayan dado un vuelco.

Este artículo fue publicdo originalmente en SI FC

Antes del inicio del partido del domingo en el Camp Nou, la opinión generalizada era que el Barcelona, en plena forma, resultaría imparable para un Real Madrid que aún estaba encontrando su lugar al comienzo de la segunda era de José Mourinho.

De haber ganado, el Barcelona se habría convertido en el primer equipo de la historia de LaLiga en comenzar una temporada con diez victorias consecutivas. En cambio, el equipo de Hansi Flick fue neutralizado en gran medida por su rival y cayó derrotado, con un doblete de Kylian Mbappé.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Es un resultado que cambia poco y todo a la vez. El Barcelona sigue líder y el Real Madrid ocupa el tercer puesto, pero la percepción ha cambiado. El Barça ya no está invicto, ni es imbatible. El Madrid y Mourinho, por su parte, han despegado.

Lo que se esperaba que fuera una diferencia de nueve puntos en la clasificación al final de la jornada, ahora es de tan solo tres, y la lucha por el título está en marcha, también con el Atlético de Madrid a dos puntos del liderato.

Así es como el superordenador de Opta ha actualizado sus predicciones de LaLiga tras el resultado del Clásico.

El superordenador de Opta predice quién ganará LaLiga 2026/27

Las posibilidades del Barcelona de ganar LaLiga siguen siendo elevadas, con un 66,73%, según los cálculos de Opta. Sin embargo, esto supone un descenso respecto a antes de que diera comienzo el Clásico, cuando superaban el 80 %.

Por el contrario, se estima que el Real Madrid, vencedor del domingo, tiene un 24,2 % de posibilidades de alzarse con su primer título de Liga desde 2024.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Al tercer equipo en la lucha por el título, el Atlético de Madrid, se le atribuye solo un 8,38 % de probabilidad de éxito, a pesar de que actualmente cuenta con más puntos que el equipo de Mourinho.

Ningún otro club alcanza siquiera un 1% de posibilidades de alzarse con el título; el último equipo, aparte de los tres grandes de España, en levantar el trofeo fue el Valencia, allá por el año 2004.

Club Puntos actuales Previsión de puntos Opciones de título 1. FC Barcelona 27 87,82 66,73% 2. Real Madrid 24 81,32 24,20% 3. Atlético de Madrid 25 75,70 8,83% 4. Real Betis 20 64,97 0,58%

Mourinho y Mbappé hablan sobre la lucha por el título

Tras la actuación decisiva del domingo, tanto Mourinho como Mbappé comentaron las renovadas esperanzas del Madrid de conquistar el título.

“El Real Madrid no juega solo para ganar en el Camp Nou. El Real Madrid juega para ganar la Liga. Esta debe ser la mentalidad. Tenemos que seguir así y no dejarnos llevar por el entusiasmo tras esta victoria”, dijo el técnico portugués.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

Mbappé, por su parte, animó a sus compañeros a aprovechar el espíritu colectivo que les permitió salir airosos del Camp Nou durante el resto de la temporada.

El delantero estrella declaró: “Tuvimos momentos difíciles en el partido, momentos en los que dominamos, y al final, ganar y seguir en la lucha por el título es muy importante para nosotros, pero tenemos que seguir adelante. Sabemos que, al fin y al cabo, es un partido importante, pero cuenta como tres puntos, y tenemos que sumar muchos puntos para ganar LaLiga”.

“Tenemos que seguir adelante porque cinco victorias consecutivas no significan nada para nosotros; queremos ganar todos los partidos. Esta victoria en el Camp Nou envía un buen mensaje, pero no podemos pensar que la temporada haya terminado. La semana que viene, en Santander, tenemos que poner la misma intensidad”, añadió el francés.

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