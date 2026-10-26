La ceremonia del aniversario 70 del Balón de Oro en Londres, Inglaterra, tuvo la ausencia del futbolista más laureado de su historia. El ocho veces Balón de Oro, Lionel Messi, no acudió a la gala en donde fue uno de los nominados en la edición 2026, después de haber tenido otra temporada extraordinaria en su carrera a nivel individual y colectiva con 39 años.

El legendario argentino fue incluido entre los mejores 10 futbolistas del mundo en 2026, luego de sus asombrosas participaciones con la selección argentina en la Copa del Mundo 2026 y actuaciones en la Major League Soccer con el Inter Miami en donde se proclamó campeón de la MLS Cup 2025.

¿Cuál fue la posición final en la que quedó Lionel Messi en el Balón de Oro 2026?

A sus 39 años, el argentino Messi finalizó en la quinta posición. Seguramente habrá tenido que ver para que no haya acudido a la ceremonia.

🚨 OFFICIAL: Lionel Messi, 5th at the Ballon d’Or 2026. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2026

¿Quién fue el ganador del Balón de Oro 2026?

Al final, el ganador del prestigioso galardón fue para el goleador inglés del Bayern Múnich y la selección de Inglaterra, Harry Kane.

Lo destacado de Messi en la temporada 2025-2026

Estos fueron los mejores RÉCORDS y ESTADÍSTICAS de Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026 ⬇️🇦🇷https://t.co/weEyUu5SuR — Ballon d'Or (@ballondor) July 23, 2026

El canterano del FC Barcelona llegó a esa instancia con ocho galardones de Balón de Oro y en el final de su carrera selló su última gran participación en la reciente Copa del Mundo 2026 en donde fue considerado por muchos como el MVP a pesar de que el trofeo fue otorgado al español Rodri.

El máximo ganador del Balón de Oro tuvo un rendimiento individual que quedará en la historia del certamen mundialista. Gracias a sus buenas actuaciones, lideró los principales rubros ofensivos de la Copa del Mundo en Norteamérica.

Respaldado por números impresionantes y récords históricos, el ‘10’ argentino volvió a dejar una marca imborrable en lo más alto de la historia.

Entre todas sus apariciones, 'Leo' terminó por registrar 12 asistencias en Mundiales, lo que confirmó su gran capacidad para dar contribuciones de gol y en cuanto a goles, el argentino marcó 21 dianas en total, con ocho goles así como cuatro asistencias en la edición 2026.

En general, en la campaña 2025-2026 disputó 49 partidos, anotó 45 goles, dio 30 asistencias y ganó un título.