Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Alavés

La enfermería del Barcelona está repleta, sobre todo, de defensores. La exigente seguidilla de partidos de los culés está teniendo sus consecuencias y no hacen más que acumular bajas en las últimas semanas. La última fue la de Xavi Espart, que salió lesionado del Clásico contra el Real Madrid. De todas maneras, Hansi Flick tiene alternativas para formar un once competitivo que pueda retomar el camino de las victorias, luego de dos derrotas que calaron hondo en un plantel que venía de 13 partidos invicto. Este sábado, contra el Alavés, buscarán sumar tres puntos que los mantengan en la cima de LaLiga.

Lesionados del Barcelona vs Alavés

Dani Olmo, Barcelona | Jean Catuffe/GettyImages

Espart es la baja más reciente. El defensor sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho durante el Clásico contra el Madrid, después de una acción con Aurélien Tchouaméni. El club confirmó que va a estar siete semanas fuera de las canchas, por lo que su regreso podría producirse recién en 2027.

Jules Koundé sigue en recuperación del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió contra el Real Betis. El lateral se perdió los partidos contra el PSG y el Merengue y todavía no se entrenó con el grupo este miércoles. Es el defensor con más chances de estar contra el Alavés, pero llegaría con apenas dos sesiones de entrenamiento junto a sus compañeros.

Andreas Christensen cumple su quinta semana de recuperación por una rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. Su regreso apunta al duelo de la Champions League contra el Aston Villa del 3 de noviembre. Eric García, por su parte, sufrió una lesión muscular en el muslo derecho ante el Betis y tiene prevista una ausencia de entre tres y cuatro semanas.

A estas ausencias se suman las de Dani Olmo, que sufrió una lesión en el aductor izquierdo durante la derrota contra el PSG y estará aproximadamente un mes de baja, y Roony Bardghji, que sigue recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida en la pretemporada.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Xavi Espart Lesión en la sindesmosis del tobillo derecho Descartado Enero 2027 Dani Olmo Lesión en el aductor izquierdo Descartado Noviembre Eric Garcia Lesión en el recto anterior del muslo derecho Descartado Noviembre Jules Koundé Esguince en el tobillo izquierdo En duda Incierta Andreas Christensen Rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo Descartado Noviembre Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado anterior Descartado Mayo 2027

Suspendidos del Barcelona vs Alavés

Fermin Lopez, Barcelona | Pedro Salado/GettyImages

Los culés no tienen jugadores suspendidos para recibir a los Babazorros en el Camp Nou y tampoco corren riesgo de acumulación de amarillas, dado que Fermín, el que más vio dicha sanción, solo lleva tres en lo que va de la temporada.

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