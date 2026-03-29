Los 3 abridores afectados en los Yankees por la posible llegada de Paul Skenes

Los reportes que surgieron durante la semana en MLB dejan saber el interés que los New York Yankees tienen en Paul Skenes. Ya hicieron una oferta para adquirirlo y fueron rechazados, pero antes de la fecha límite de cambios lo volverán a intentar.

En Pittsburgh Pirates están firmes y aseguran que el as de su rotación no está en el mercado en esta campaña de Grandes Ligas, pero cuando se trata de hacer negocios nunca se sabe cuándo una gerencia cambia de opinión. Una oferta que no puedan rechazar, o circunstancias que los empujen a negociar pueden presentarse y si sucede que acepten la transferencia, tendría consecuencias.

El manager Aaron Boone está esperando que Carlos Rodón se integre al cuerpo de abridores en algún momento del mes de abril y un par de meses más tarde tendrán de vuelta a Gerrit Cole. Si convencen a los bucaneros de cambiar a Skenes, algunos lanzadores quedarán afectados y en medio de la incertidumbre.

1. Luis Gil

La situación del dominicano ha cambiado drásticamente desde hace un par de años. Ahora mismo luce como el eslabón más débil, sobre todo después de que lo enviaran a Triple A para comenzar la temporada mientras Aaron Boone se manejaba con una rotación de cuatro lanzadores. El derecho de 28 años de edad viene de un 2025 complicado por lesiones y en la primavera fue bateado (tuvo 4.66 de efectividad en 6 juegos), por lo que se vio superado por otros serpentineros. Si se confirma la llegada de Skenes, Gil podría pasar al bullpen o incluso ser cambiado.

2. Will Warren

El derecho de 26 años de edad dio un paso al frente la temporada pasada y se vio muy bien en el Spring Training (1.42 de efectividad en seis apariciones), por lo que no había dudas de que tendría un lugar en la rotación. Pero con la incorporación de los lanzadores en recuperación y la adquisición de Skenes podría complicarse su permanencia en el grupo de abridores de Aaron Boone. Fue el único de los tres iniciadores en la serie inaugural en San Francisco que no pudo completar 5 entradas.

3. Ryan Weathers

A Weathers lo trajeron en un cambio desde Miami Marlins en el receso de temporada y fue un movimiento aplaudido por analistas y seguidores. Pero el zurdo de 26 años de edad tuvo problemas en el Spring Training (su efectividad fue de 8.83 en cuatro juegos), aunque ponchó a 21 bateadores en 17.1 innings. Debutara con su nuevo uniforme en la serie contra Seattle y tendrá que lidiar con la presión de saber que pasará la temporada bajo escrutinio. Si no hace los ajustes, puede ser el sacrificado, consigan sumar a Skenes o no.

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