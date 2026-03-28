La rotación soñada de los New York Yankees si adquieren en un cambio a Paul Skenes

En la organización de New York Yankees son conscientes de que necesitan un lanzador élite para el cuerpo de abridores desde hace tiempo. La cirugía de Gerrit Cole en la temporada pasada de MLB los ha tenido con carencias en este departamento y luego se han sumado otras lesiones.

Ahora mismo es Max Fried quien encabeza la rotación del manager Aaron Boone, que en el transcurso de la campaña sumará un par de piezas importantes como el propio Cole y el zurdo Carlos Rodón. Pero la presión sobre el conjunto del Bronx es enorme, con grandes aspiraciones para 2026, viendo a sus rivales reforzarse y sabiendo que Clarke Schmidt puede quedar fuera hasta 2027.

Por eso no resultó extraño el reporte de que hicieron un intento por adquirir a Paul Skenes, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional y quien llevaría la rotación neoyorquina a otro nivel. Que digan que los Yankees seguirán buscando una negociación con Pittsburgh Pirates es lógico viendo el potencial que alcanzarían en este departamento.

1. Gerrit Cole

Cole y los Yankees son optimistas de que el derecho podrá integrarse a la rotación a finales de mayo o principios de junio, sobre todo después de ver lo que el derecho de 35 años mostró durante sus salidas en el Spring Training. “Tuve buenos lanzamientos rompientes y buena localización, así que, en general, fue un día bastante bueno”, dijo el serpentinero tras su última actuación de la primavera. la esperanza es que el veterano consiga regresar en buena forma para ayudar a Nueva York en la segunda mitad de la temporada y los playoffs.

2. Max Fried

Las esperanzas de los Yankees por dar pelea –al menos hasta que Gerrit Cole y Carlos Rodón regresen- dependen en gran medida del liderazgo de Fried en la rotación de Aaron Boone. El zurdo se vio bien en su primer año con el uniforme a rayas, un debut en el que ya tuvo que asumir como as por la ausencia de Cole, y terminó como líder en triunfos de la Liga Americana con 19, además de efectividad de 2.86 en 32 aperturas y 189 ponches en 195.1 innings lanzados (ambos topes personales). Su primera salida de 2026 ilusiona a la afición.

3. Paul Skenes

Skenes es un sueño para cualquier organización. Obviando su mala salida del Opening Day ante los Mets (aceptó 5 carreras en 0.2 innings de actuación) el joven lanzador de los Pirates ha sido dominante. Esta es su tercera temporada y ya ha ganado el Novato del Año, un Cy Young, tiene efectividad de por vida de 2.10 y suma 387 ponches en 321.1 innings repartidos en 56 aperturas. Además, con 24 años de edad su salario de 2026 será de $1.085.000 y le quedan tres zafras de arbitraje antes de ser elegible a la agencia libre.

4. Carlos Rodón

El zurdo de 33 años tuvo un procedimiento en el codo durante el receso de temporada e inicialmente se esperaba su incorporación a la rotación “en algún momento de abril”, pero no tuvo apariciones en juegos de la Liga de la Toronja durante la primavera. Ha seguido progresando sin contratiempos y se espera verlo con el mismo buen nivel que mostró en 2025, cuando alcanzó topes personales en triunfos (18), aperturas (33) e innings lanzados (195.1), dejó efectividad de 3.09 y alcanzó los 200 ponches por segunda vez en su carrera.

5. Cam Schlittler

Con Skenes en el escenario, la pelea por el quinto puesto en la rotación de los Yankees sería muy interesante. En Nueva York adquirieron durante el receso de temporada al zurdo Ryan Wheathers –que no se vio brillante en el Spring Training- y tienen a Luis Gil en las menores pero parece que Cam Schlittler puede ser quien se gane el trabajo. El novato tuvo un buen debut en MLB en 2025 y en su primera salida de esta zafra volvió a mostrar dominio con 8 ponches en 5.1 entradas en blanco.

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