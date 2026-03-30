3 abridores que pueden firmar los Yankees en la próxima agencia libre si no adquieren a Paul Skenes

Los New York Yankees están esperando la incorporación de dos lanzadores de élite antes de la mitad de la temporada de MLB (Gerrit Cole y Carlos Rodón), pero en la gerencia saben que si quieren regresar a la Serie Mundial deben sumar otro abridor de primera categoría.

Tienen en la mira a Paul Skenes, pero en Pittsburgh Pirates ya rechazaron una primera oferta llegada desde el Bronx y están firmes en su posición de no cambiar al derecho, al menos por ahora.

Los Yankees tienen la intención de seguir intentando pactar la llegada de Skenes, pero si se hace imposible deben plantearse alternativas. Hay lanzadores de élite que podrían estar disponibles antes de la fecha límite de cambios y que de seguro interesarán a los neoyorquinos.

1. Tarik Skubal

El zurdo de Detroit Tigers está en su último año de arbitraje y de seguro su nombre estará inmerso en muchos rumores conforme se acerque la fecha límite de cambios. Es posible que si Skubal no acuerda una extensión con su organización, pueda estar disponible en el mercado. Y por supuesto, un equipo como los Yankees estará al acecho, esperando su oportunidad para presentar su oferta. Tienen buen material en las granjas para ofrecer y recursos para intentar retenerlo más allá de 2026.

2. Zac Gallen

El derecho de 30 años de edad ya fue un objetivo de los Yankees la temporada pasada y podría volver a serlo. No viene de su mejor año (dejó balance de 13-15, 4.83 de efectividad y 175 ponches en 192.0 innings) pero es un lanzador con experiencia, que promedia 34 aperturas por campaña y tiene efectividad de por vida de 3.60 en 8 años. Gallen firmó un contrato de un año y 22 millones de dólares y será agente libre al final de la campaña.

3. Freddy Peralta

Los reportes más recientes señalan que los New York Mets no están cerca de llegar a un acuerdo de extensión con Freddy Peralta y esa puede ser una gran oportunidad para los Yankees, que están en busca de un abridor de jerarquía. El derecho dominicano de 30 años de edad fue quinto en la votación para el Cy Young de la Liga Nacional en 2025 y llegó al final del contrato que le dieron originalmente los Brewers. Si no lo retienen en Queens, del otro lado de la ciudad lo esperarán con los brazos abiertos.

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