3 cambios de los Yankees en los que podría estar involucrado Spencer Jones

Las decisiones que tomó la gerencia de New York Yankees sumieron en la incertidumbre a uno de sus mejores prospectos, a Spencer Jones, que no tiene un lugar en los jardines del equipo de MLB y se perfila como una pieza de cambio.

El bateador zurdo tuvo un buen desempeño en el Spring Training, con seis jonrones, dos dobles y 11 remolcadas, además de promedios de .357/.455/1.071 con OPS de 1.526 y ha seguido encendido en el comienzo de la temporada en Triple A.

Eso puede subir su valor en el mercado. En el equipo del Bronx tuvieron a Jones como intocable hace un par de años, pero ahora están abiertos a cambiarlo, y podría ser el instrumento para que el manager Aaron Boone reciba un lanzador de primera línea.

1. Paul Skenes

En la primera oferta que hicieron los Yankees por Paul Skenes ya aparecía el nombre de Spencer Jones. En Pittsburgh la rechazaron, pero podrían reconsiderar y aceptar al jardinero y bateador zurdo. Su llegada podría ayudarlos no sólo para esta temporada -en la que buscan bateadores con poder y han padecido con la mala defensa en los jardines- sino también para sus planes en el corto plazo. Con Pirates tiene más oportunidad de ganarse un puesto.

2. Sandy Alcántara

El buen arranque de temporada de Miami podría hacerlos cambiar de opinión, pero estaban muy abiertos a cambiar al derecho dominicano que ganó un Cy Young en 2023 y que se acerca al final de su contrato. A los Yankees les ha interesado negociar por Alcántara y hubo reportes de que los Marlins pedían a cambio a Spencer Jones. Si esas conversaciones se reanudan antes de la fecha límite podría convenir a ambas partes.

3. Joe Ryan

La organización de Minnesota parece tener disposición a negociar a sus jugadores y si Ryan tiene una buena primera mitad de temporada puede generar interés. El derecho de 29 años de edad promedia más de 30 aperturas por temporada y llegó a 726 ponches de por vida. Está en su quinta campaña, podría ser agente libre al final de este año si no es ejercida una opción mutua en su contrato para 2027 y si la negociación incluye a otros jugadores, tal vez se verá a Jones incluido en el paquete de cambio.

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