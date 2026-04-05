Yankees anuncian cuándo el dominicano Luis Gil regresará a la rotación

Los New York Yankees seguirán sumando piezas a su cuerpo de lanzadores y Luis Gil se sumará a la rotación del manager Aaron Boone. Se espera que el derecho dominicano regrese para el primer compromiso ante los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field del próximo viernes 10 de abril.

El estratega de los Yankees anunció que Gil tendrá antes una apertura en Triple A y contará con los días de descanso necesarios para abrir esa serie ante los Rays. Los Yankees comenzaron la campaña con una rotación de cuatro brazos, conformada por Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers.

Sin embargo, ya con el calendario regular del mes de abril, los Mulos del Bronx necesitan sumar a otro abridor a su cuerpo de iniciadores y en este caso será Gil. El derecho demostró en los entrenamientos primaverales que está recuperado, dejando 4.66 de efectividad en 19.1 entradas en la primavera.

Gil se limitó a solo 11 salidas la temporada pasada por una lesión, pero un año antes, en la temporada 2024, el derecho se consagró con los Yankees y ganó el premio al Novato del Año, gracias a un récord de 15-7 y efectividad de 3.50 en 29 salidas.

Luis Gil To Return To Yankees Next Week https://t.co/I90r42parM pic.twitter.com/XEvFH1NlSR — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) April 5, 2026

Los Yankees no han jugado en el Tropicana Field desde 2024, ya que los Rays se mudaron al George M. Steinbrenner Field en Tampa, Florida, por los daños que sufrió su estadio provocados por el huracán Milton.

Los Yankees también sumarán en la primera mitad de campaña al Cy Young Gerrit Cole y a Carlos Rodón. Clarke Schmidt, otro abridor de los Yankees que está en la lista de lesionados, se unirá al equipo para la recta final de la temporada regular si su recuperación se mantiene positiva.

Gil se limitó a solo 57 episodios en la temporada pasada. El derecho dominicano dejó efectividad de 3.32 con 41 ponches y 33 boletos.

Ante la sobrepoblación de abridores que tienen los Yankees en esta temporada, muchos reportes indican que los Yankees podrían tener a Gil en el mercado, buscando relevistas o jugadores del cuadro para tapar algunos huecos en el roster.

Cuando Schmidt, Cole y Rodón regresen, los Yankees podrían tener en nómina a ocho abridores, aunque tres de ellos tendrían que pasar al bullpen. Es por ello que los rumores de posibles cambios con sus iniciadores han aumentado en las últimas semanas.

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