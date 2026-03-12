3 factores clave para el juego Estados Unidos vs. Canadá del Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su fase de cuartos de final. De hecho, uno de los duelos más interesantes será el que protagonizarán Estados Unidos y Canadá este viernes en Houston.

Semejante juego se produce entre dos selecciones norteamericanas con estilos distintos, pero que cuentan con talento probado en MLB, incluyendo un roster aspirante al título, el estadounidense, y que llegan con herramientas para meterse en semifinales.

Estados Unidos avanzó como segundo del Grupo B con récord de 3-1, detrás de una sorprendente Italia que terminó invicta. El conjunto de las barras y las estrellas cuenta con una ofensiva poderosa, la cual puede dominar a cualquier rival.

A su vez, Canadá protagonizó una de las historias más llamativas del torneo, dado que se impuso en el Grupo A con foja de 3-1, superando a potencias tradicionales como Puerto Rico y Cuba. Dicha actuación le permitió clasificar por primera vez a los cuartos de final del Clásico Mundial, consolidando un crecimiento sostenido de su programa de béisbol internacional.

En consecuencia, hay tres factores que quizás decanten la balanza de un enfrentamiento que se realizará por sexta edición corrida.

1. El poder ofensivo de Estados Unidos

Aunque es séptimo en cuadrangulares en esta edición del WBC, lugar bajo considerando la presencia de Aaron Judge, Bryce Harper, Kyle Schwarber, Cal Raleigh y compañía, la selección estadounidense ha mostrado capacidad para generar carreras, al punto de ser segunda en anotadas (35) y tercera en producidas (32). La alineación del manager Mark DeRosa combina bateadores de poder con otros de talento para embasarse constantemente, lo que genera presión permanente sobre los lanzadores rivales. Sin dudas, este lineup, al que hay que agregar a Bobby Witt Jr., entre otros, puede cambiar el rumbo de un cotejo en apenas una entrada.

2. El pitcheo canadiense

El gran mérito del combinado de la hoja de maple en la fase inicial del Clásico fue su versatilidad para competir con distintos factores y aprovechar cada oportunidad ofensiva. Pero su verdadero elemento diferencial ha estado en el trabajo del cuerpo de lanzadores. En efecto, el piloto Ernie Whitt ha demostrado que sabe manejar situaciones de baja anotación, utilizando rotaciones cortas y relevistas que atacan agresivamente la zona de strike. Esa estrategia resultó clave para imponerse en el Grupo A y, por qué no, pudiera servirle contra Estados Unidos. No en vano, la nación roja dejó la segunda mejor efectividad colectiva en la fase anterior, gracias a un notable 1.50 en 36.0 episodios.

3. La presión del formato de eliminación directa

Los cuartos de final del World Baseball Classic poseen una característica que modifica por completo la dinámica del certamen: es ganar o quedar eliminado; es decir, es una etapa de eliminación directa. Por ende, el equipo de las barras y las estrellas cosecha experiencia en este tipo de escenarios y suele asumir el rol de favorito en instancias decisivas; sin embargo, esa misma presión suele convertirse en un arma de doble filo, a diferencia de una Canadá que no tiene nada que perder. Al contrario, a partir de este momento todo es ganancia.

