3 factores clave para el juego Puerto Rico vs. Italia del Clásico Mundial

Italia y Puerto Rico se han enfrentado en dos ocasiones en el Clásico Mundial de Beisbol, con saldo a favor para el equipo boricua de dos victorias sin conocer la derrota. Sin embargo, la edición 2026 de la selección europea es muy distinta a la de esas derrotas de 2013 y 2027.

Italia, dirigida por Francisco Cervelli, sorprendió a todos ganando sus cuatro compromisos de la primera ronda, incluidas victorias ante Estados Unidos y México. De hecho, con su triunfo 9 carreras por 1 sobre los mexicanos, dejaron eliminados a la escuadra dirigida por Benjamín Gil, algo que no estaba en los pronósticos.

Puerto Rico ha mostrado un rendimiento discreto, pese a sus tres victorias y una derrota en la primera ronda. No ser primero de grupo, fungiendo como local, es algo que no tiene contentos a sus aficionados.

Los boricuas cayeron 3-2 contra Canadá en el cierre de su participación en la primera ronda y la ofensiva sigue extrañando a los ausentes Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez.

En el papel, este duelo de cuartos de final que se disputará en el Daikin Park de Houston parece estar muy parejo. El ganado se medirá en semifinales al vencedor de la llave entre Venezuela y Japón.

A continuación, tres aspectos claves a tomar en cuenta en el duelo entre Puerto Rico e Italia.

1. El momento que vive Italia

En un torneo corto, el momento de inspiración puede ser clave para que un equipo pueda ganar. En este caso, Italia, que viene de ganarle a dos favoritos como Estados Unidos y México, tiene ese elemento a su favor. Es un equipo que no tiene la presión de ser favorito, que llegó al Clásico sin estar en los pronósticos para ganar el campeonato y que ahora, después de una gran primera ronda, tiene todo para seguir con el sueño. Nunca un equipo italiano ha jugado las semifiniales y el equipo dirigido por Francisco Cervelli lo puede conseguir. El conjunto europeo tiene 32 carreras anotadas por 15 recibidas hasta ahora en el torneo.

2. La experiencia de Yadier Molina

Yadier Molina fue uno de los mejores receptores en la historia de las Grandes Ligas y ahora está bien encaminado en su carrera como manager. Viene de ganar en la LVBP de Venezuela con Navegantes del Magallanes y disputó dos finales del WBC con su selección. Tiene más experiencia que Francisco Cervelli, el manager de Italia, que está debutando como estratega en este torneo. Los movimientos estratégicos que pueda hacer Molina durante el juego pueden terminar siendo determinantes para que Puerto Rico avance a las semifinales.

3. La ofensiva de Italia

La ofensiva de Italia ha sido de lo mejor de este torneo. El lineup de Francisco Cervelli tiene una combinación interesante entre jugadores experimentados y juventud que ha hecho que sus rivales la paguen caro en los encuentros. Vinnie Pasquantino, de los Kansas City Royals, viene de convertirse en el primer jugador en la historia del torneo con tres jonrones en un partido, en la victoria 9-1 ante México. “Este torneo es especial, porque todo el mundo esperaba que solamente cuatro equipos llegaran”, dijo Pasquantino, refiriéndose a potencias como los Estados Unidos, la República Dominicana, Japón y México o Venezuela. “Pero cuando tienes esta clase de sorpresas, crece el juego a nivel global”.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol