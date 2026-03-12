3 factores clave para el juego República Dominicana vs. Corea del Sur del Clásico Mundial

El duelo de cuartos de final entre República Dominicana y Corea del Sur promete ser uno de los más atractivos de la etapa cumbre del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El loanDepot Park de Miami será el escenario donde ambas selecciones busquen un boleto a las semifinales, a sabiendas de poseer herramientas para trascender aún más en el ascendente torneo que avala MLB.

Dominicana llega a este compromiso con la ofensiva de mayor impacto en lo que va de WBC, misma que le permitió terminar invicta la fase de grupos (D) ante combinados del calibre de Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Por su parte, Corea del Sur avanzó a la ronda de los mejores ocho luego de una fase inicial mucho más disputada y en la que terminó con foja de 2-2, siendo segunda del Grupo C debido a un ataque oportuno y a victorias clave contra rivales directos, como Australia y China Taipéi.

Con estos antecedentes, el choque en Miami se perfila como un interesante contraste de estilos, con tres factores que podrían inclinar la balanza hacia alguno de estos países.

1. El poder ofensivo dominicano

Si hay un elemento que ha marcado la actuación de Quisqueya en el torneo es su capacidad para producir carreras en racimos. La alineación caribeña mezcla poder y disciplina en el plato, con múltiples cañoneros capaces de cambiar el juego con un sólo swing.



No en vano, los merengueros lideran todo el Clásico en promedio al bate (.313), OBP (.458), OPS (1.130), jonrones (13), empujadas (40) y anotadas (41), de la manos de los Fernando Tatís Jr., Juan Soto, Vladimir Guerrero Guerrero Jr., Junior Caminero y compañía. Si el lineup del manager Albert Pujols logra mantener ese ritmo, los surcoreanos se verán rápidamente en desventaja.

2. El bullpen dominicano

Seranthony Domínguez ha tenido tres relevos en blanco con República Dominicana en este Clásico | Sam Navarro-Imagn Images

Los apagafuegos dominicanos apenas han cedido una anotación en 14.2 actos de labor, lo que muestra capacidad para no permitir libertades, aunado a profundidad, considerando las reglas particulares para los pitchers en este evento.



Es cierto que el abridor Cristopher Sánchez no parece estar en su mejor forma, en plena época de Spring Training, como ocurrió en su estreno versus Nicaragua; sin embargo, si la ofensiva responde, contar con relevistas de la talla de Albert Abreu, Dennis Santana, Gregory Soto, Seranthony Domínguez, Camilo Doval y Carlos Estévez es un enorme plus.

3. La poca presión que tienen los coreanos

Jugar en Miami debe representar una ligera ventaja para el elenco quisqueyano, sobre el papel, a raíz de la gran comunidad de dicho país afincada en el sur de Florida, lo que viene convirtiendo el estadio de los Marlins en un ambiente muy favorable.



No obstante, el formato de eliminación directa suele equilibrar las fuerzas, y los surcoreanos cosechan experiencia histórica en este tipo de escenarios en el Clásico, incluyendo su recordada actuación hasta la final en 2009; al tiempo de no tener nada que perder este viernes, al verse teóricamente inferior a los favoritos caribeños. Un aspecto que muchas veces beneficia a esta clase de naciones.

