3 factores clave para el juego Venezuela vs. Japón del Clásico Mundial

Venezuela y Japón se verán las caras por primera vez en un Clásico Mundial de Béisbol, cuando este sábado 14 de marzo se enfrenten por los cuartos de final del torneo. El equipo nipón parte como favorito en el desafío, pero el equipo venezolano tiene argumentos para pensar en derrotar al tres veces campeón mundial.

Japón llega invicto, después de cuatro victorias en la misma cantidad de presentaciones. Venezuela, por su parte, tiene que olvidar la derrota que sufrieron ante República Dominicana 7 carreras por 5, para dejar su balance en la primera fase en tres triunfos y un revés.

Los abridores ya han sido anunciados por ambos equipos. En el caso de Japón, el encargado de tomar la pelota será el estelar abridor de Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, mientras que Venezuela le dará la responsabilidad al nuevo lanzador de los Boston Red Sox, Ranger Suárez.

La ofensiva de Venezuela es catalogada como una de las mejores del torneo, pero hay ciertas dudas en su pitcheo. En cambio, Japón cuenta con un equipo balanceado, que acostumbra a sacar lo mejor de sí en duelos de eliminación directa.

A continuación, repasamos tres claves para el partido entre Venezuela y Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

1. El regreso de Eugenio Suárez

Suárez conectó 49 jonrones en 2025 en la MLB | Sam Navarro-Imagn Images

Omar López confirmó que Eugenio Suárez volverá al lineup contra Japón. El manager de Venezuela fue muy criticado por guardarse a un bateador que dio 49 cuadrangulares en la MLB en el 2025 en el duelo contra República Dominicana, que definía el primer lugar del Grupo D. Suárez viene de conectar cuadrangular en su primer turno del torneo contra Israel, pero no vio acción contra los quisqueyanos. Su ofensiva es clave, ya que el medio del lineup de Venezuela pasó problemas contra Dominicana. Entre Willson Contreras, Salvador Pérez y William Contreras (cuarto, quinto y sexto bate, respectivamente) ligaron de 13-1, con 11 corredores dejados en las bases.

2. La experiencia de Ohtani y Yamamoto

Si Venezuela quiere colocar su nombre por segunda vez en la historia en las semifinales del Clásico Mundial, debe enfrentar a dos estrellas de Grandes Ligas de la talla de Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto. El primero tiene .556 de promedio con 2 jonrones y 6 carreras remolcadas en los tres compromisos que disputó durante la primera fase. El segundo, quien será el abridor contra Venezuela, lanzó 2.2 entradas sin permitir libertades en la primera ronda. Ranger Suárez será el encargado de abrir por el equipo vinotinto y debe buscar la fórmula para dominar a Ohtani.

3. El bullpen

Daniel Palencia no ha permitido carreras en el Clásico Mundial | Jim Rassol-Imagn Images

Venezuela tuvo problemas en el relevo largo, con Eduard Bazardo y Antonio Senzatela permitiendo 4 de las siete carreras de República Dominicana en el encuentro del cierre del Grupo D del torneo. El manager Omar López debe mover sus piezas rápido si el pitcheo abridor no funciona y será clave contar con sus mejores relevistas, que en este caso han sido José Buttó, Andrés Machado y Daniel Palencia. Japón tiene lanzadores con mucha experiencia en este torneo, que son estrellas en su liga en el bullpen. Será un factor determinante ver qué cuerpo de relevistas puede hacer el trabajo en este compromiso.

