3 jugadores que pueden reemplazar a Willson Contreras si no va al Clásico Mundial con Venezuela

Willson Contreras encendió las alarmas de Venezuela con respecto al Clásico Mundial de Béisbol. El inicialista de los Boston Red Sox no ha recibido la aprobación de su seguro, pese a que su selección lo incluyó en el roster oficial del torneo.

La última palabra siempre la tendrá el pelotero, pero Contreras ha dejado claro que sin la aprobación de su póliza de seguros, no participará en el evento. De jugar sin ella, se arriesgaría a perder una parte o la totalidad de su salario en 2026 si se llega a lesionar en el torneo de selecciones.

Contreras sueña con jugar con Venezuela y lo ha manifestado en diversas oportunidades. Quiere vestir la camiseta de su país y hacerlo con su hermano, Williams, el receptor de los Milwaukee Brewers, sería todo un honor.

Sin embargo, hasta la fecha no se conoce la respuesta del seguro, empresa que pidió una segunda prueba médica para determinar si Contreras tiene la aprobación. El infielder de 33 años de edad sufrió una lesión en el hombro en 2025 y ha sido un pelotero con tendencia a las lesiones.

Venezuela debe tener en el radar posibles sustitutos para Contreras. A continuación, proponemos tres nombres que podrían ser ideales para sustituir al jugador de los Red Sox.

1. Lenyn Sosa

Sosa conectó 22 jonrones en la temporada 2025 de la MLB | Brad Penner-Imagn Images

Lenyn Sosa no ha aparecido en el radar de la selección nacional de Venezuela, pero fue uno de los infielders más destacados del país sudamericano en la temporada pasada de las Grandes Ligas. El segunda base conectó 22 jonrones con 75 carreras remolcadas y .264 de average en 140 juegos con los Chicago White Sox. Viene de jugar en la liga invernal de su país con los Leones del Caracas y sería un bate interesante para darle profundidad al banco del manager Omar López.

2. Moisés Ballesteros

Ballesteros puede jugar como receptor o en la inicial | Charles LeClaire-Imagn Images

Si Venezuela necesita un bate con poder, Moisés Ballesteros puede ser la opción ideal para sumarse al equipo de Omar López. El joven de 22 años de edad viene de su primera campaña en las Grandes Ligas con los Chicago Cubs, en la que dejó .298 de promedio, con 2 jonrones y 11 carreras impulsadas en 20 juegos. Es uno de los grandes prospectos de la organización y se ha caracterizado por ser un bateador de fuerza en su etapa en ligas menores.

3. Andrés Chaparro

Chaparro puede jugar en varias posiciones del infield | Rafael Suanes-Imagn Images

Chaparro viene de una gran temporada en la liga invernal de su país con las Águilas del Zulia y por su explosividad, los aficionados lo pidieron para ser parte del equipo venezolano. Aunque no viene de una buena campaña en el 2025 en la MLB con los Washington Nationals, es un bate de poder que puede ayudar a Venezuela desde el banco. Tiene dos campañas de experiencia en las mayores y está listo para representar a su país en el 2026.

