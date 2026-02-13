Willson Contreras aún no asegura jugar con Venezuela en el Clásico Mundial de 2026

Willson Contreras apareció en el roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol, pero eso no quiere decir que el jugador de los Boston Red Sox estará en el torneo. La plantillas pueden sufrir modificaciones y esa puede ser una en el conjunto vinotinto.

El propio jugador declaró que está en duda su participación con el equipo de su país. Por el contrario, su hermano, William Contreras, estrella de los Milwaukee Brewers, sí estará en el evento.

"Aún no está seguro de poder jugar en el Clásico Mundial de Béisbol, porque aún no ha recibido noticias sobre su seguro. Debería saberlo después del exámen físico", explicó el reportero Rob Bradford, quien cubre a los Boston Red Sox.

Contreras estuvo en la lista de lesionados el año pasado por una lesión en el hombro y en el 2024 se sometió a una cirugía. Es por ello que el proceso con su seguro es más tedioso que el de otros jugadores y todo dependerá de una segunda prueba médica.

El jugador aseguró que no ha recibido los resultados del último exámen y por ende está esperando la respuesta del seguro para poder jugar. Sería muy arriesgado para él jugar sin la póliza de cobertura, ya que estaría poniendo en juego su salario de 2026 si se llegara a lesionar.

Contreras tiene experiencia de 10 campañas en la MLB y en el 2025 dejó promedio de .257, con 20 jonrones y 80 carreras remolcadas. Ha sido tres veces All Star, cuando vestía el uniforme de los Chicago Cubs.

Previo a la temporada 2026 fue cambiado de los St.Louis Cardinals a los Red Sox en un movimiento en el que estuvieron involucrados el derecho Hunter Dobbins y los lanzadores prospectos Yhoiker Fajardo y Blake Aita, quienes pasaron a los Cardinals.

Contreras estaba llamado a pelear por un puesto como inicialista o bateador designado de Venezuela en el evento de selecciones. Sin embargo, todavía hay que aguardar un poco para conocer qué pasará con el ex receptor y el equipo de su país.

Lo que sí ha dejado claro Contreras es el deseo de estar por primera vez en un Clásico Mundial de Béisbol con su país, algo que a los 33 años de edad todavía no ha experimentado.

"Gané la Serie Mundial, pero créeme, este trofeo está por encima", dijo Contreras al periodista Marcos Grunfeld en días pasados. "Ya he dicho que sí y que quiero jugar".

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol