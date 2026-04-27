3 preguntas que tienen que responder los Mets antes del regreso de Francisco Lindor desde la lista de lesionados

La lesión de Francisco Lindor lo tendrá varias semanas fuera de acción y su baja puede complicar a los New York Mets en su intención de volver a la postemporada. El equipo dirigido por Carlos Mendoza se ubica en la última posición de su división, con récord de 9 y 19.

Los Mets vienen de ser barridos por los Colorado Rockies y hay mucha incertidumbre sobre la franquicia. Aunque el manager ha dicho que no le preocupa perder el puesto, sino que se enfoca en el despertar de los jugadores, el clima no parece ser bueno en Queens.

Juan Soto pasó varias semanas en la lista de lesionados, siendo inscrito por primera vez desde 2011. Ha regresado a la alineación, pero ni siquiera eso se ha traducido en victorias para el equipo.

Cuando Lindor regrese en unas semanas, después de recuperarse de una distensión de pantorrilla de grado 2, hay algunas respuestas que Mendoza debe responder. A continuación, repasamos algunas de ellas.

1. ¿Qué rol tendrá Ronny Mauricio?

Ronny Mauricio recibió el segundo ascenso de la temporada a Grandes Ligas para suplir en el campocorto a Lindor. La idea de los Mets es que el dominicano estuviera en Triple A para seguir jugando, pero cuando regrese Lindor parece no tener un puesto asegurado. Cuando vuelva el campocorto boricua, ya Jorge Polanco estará recuperado y tomará la segunda almohadilla. El puesto de bateador designado podría ser una opción, pero Mauricio necesita tiempo de juego en la defensa. Esa será una gran interrogante para el manager Mendoza.

2. ¿Cuál será la rotación definitiva?

Los Mets han estado utilizando una rotación de seis abridores, que eventualmente volverá a ser de cinco. Nolan McLean, Freddy Peralta y Clay Holmes han estado a la altura, pero hay otro grupo que ha sido bateado. Kodai Senga tiene 9.00 de efectividad y sus 4 derrotas lo tienen en duda para continuar en el cuerpo de abridores. David Peterson tampoco ha estado bien y lo mismo sucede con Christian Scott. El manager tendrá trabajo extra para encontrar a sus dos últimos abridores.

3. ¿Quién es el líder: Lindor o Soto?

Los Mets no tienen capitán, por decisión del propietario del equipo, Steve Cohen. El dueño de la organización cree que tener una C en el uniforme no tiene ningún significado. Eso hace que no se sepa quién es el líder del equipo, si Francisco Lindor o Juan Soto. Este último se convirtió en el pelotero mejor pagado en la historia de la MLB, al firmar con los Mets por 15 temporadas y 765 millones de dólares. Lindor ha sido muy productivo en los últimos años, pero ¿quién tiene la última palabra en el clubhouse?

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