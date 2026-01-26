4 candidatos para sustituir a José Altuve en la segunda base de Venezuela para el Clásico Mundial 2026

Venezuela sufrió este lunes una baja sensible en sus aspiraciones por pelear por el Clásico Mundial de 2026. Se confirmó que el equipo dirigido por Omar López no podrá contar con José Altuve, la estrella de los Houston Astros que no recibió el permiso de su organización para participar.

El periodista Brian McTaggart informó que Altuve no estará con el equipo de Venezuela por una petición de su organización. El segunda base, posible futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, había participado con su país en las dos últimas ediciones.

Altuve se fracturó el pulgar derecho en los cuartos de final de la pasada edición contra Estados Unidos, encuentro que terminó con las esperanzas de Venezuela en el torneo. Esa lesión le hizo perderse 43 encuentros de la campaña regular con Houston, situación que pudo ser determinante para que no asista al torneo de selecciones.

López, el manager de Venezuela, es también coach de banca del manager Joe Espada con los Astros, por lo que entiende perfectamente el plan de la organización con un jugador que ya tiene 35 años de edad y que se prepara para su temporada 16 en la MLB.

Venezuela tiene varios jugadores talentosos que pueden sustituir a Altuve, pero la experiencia, liderazgo y el bate oportuno del infielder serán extrañados durante el Clásico.

A continuación, cuatro candidatos a sustituir a Altuve como titular en el próximo Clásico Mundial que comenzará en marzo.

1. Gleyber Torres

Torres participó con Venezuela en la edición de 2023 | Megan Briggs/GettyImages

En los reportes del periodista venezolano Víctor Boccone aparece Gleyber Torres como confirmado para el Clásico Mundial 2026. Si el manager Omar López quiere ofensiva para sustituir a Altuve, Torres es el candidato ideal. Viene de una buena temporada con los Detroit Tigers, con .256 de promedio, 16 jonrones y 74 carreras remolcadas. El venezolano fue seleccionado al Juego de Estrellas en su primera campaña con los felinos. En la edición de 2023, no gozó con la fortuna de ser titular, algo que tendría en la edición de 2026 si es el elegido por el cuerpo técnico para tapar el hueco que dejó Altuve.

2. Andrés Giménez

Giménez actuó con Venezuela en el Clásico Mundial de 2023 | Megan Briggs/GettyImages

Giménez terminó el 2025 ocupando la posición de campocorto de los Toronto Blue Jays, pero disputó también 87 encuentros como segunda base. Ha jugado 558 de sus 666 juegos en las Grandes Ligas en esa posición, así que sería una alternativa acertada para Venezuela. Muchos analistas lo mencionan como el campocorto titular del equipo venezolano, pero hay otros jugadores como Ezequiel Tovar o Maikel García que también pueden ser colocados en el SS para darle a Giménez la segunda base ante lo que sucedió con Altuve. Su bate no fue productivo en 2025, con apenas .210 de promedio, 7 jonrones y 35 impulsadas, pero su defensa está por encima del promedio, con tres Guantes de Oro en su carrera.

3. Luis Arráez

Arráez viene de una gran actuación en el pasado Clásico Mundial 2023 | Eric Espada/GettyImages

El tres veces campeón bate de las Grandes Ligas actuó en 14 compromisos como segunda base de los San Diego Padres en 2025. Muchos lo colocan como el primera base titular de Venezuela, pero la ausencia de Altuve provocará un reajuste en el cuadro interior. Todavía no se confirma su participación en el torneo, ya que continúa como agente libre. Si firma en los próximos días y se suma a la lista del Clásico, es una opción interesante para la segunda almohadilla. Al final de cuentas, en un torneo corto, donde debe prevalecer la ofensiva por encima de la defensa y, en ese sentido, Arráez es uno de los mejores bateadores de Venezuela.

4. Maikel García

García puede ocupar varias posiciones del infield | Scott Marshall/GettyImages

El estelar jugador de los Kansas City Royals no juega en la segunda base desde 2024 y en esa posición apenas tiene 52 juegos en su carrera. Es un jugador polivalente, que puede ocupar cualquier lugar del infield e incluso ayudar en los jardines. El nativo de La Guaira ha declarado que está dispuesto a jugar en cualquier posición y también apareció en varios informes como pelotero confirmado para el Clásico. Viene de la mejor temporada de su carrera, con su primer Guante de Oro y una ofensiva de .286, con 16 jonrones y 74 carreras impulsadas. Además, participó en su primer Juego de Estrellas en las mayores en 2025.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol