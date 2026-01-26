José Altuve no jugará con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Venezuela tendrá una dura baja en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026: José Altuve.

El veterano segunda base estrella de los Houston Astros no podrá defender los colores de su país en la cita mundialista del béisbol, según el periodista Brian McTaggart, presuntamente por petición de la gerencia de los Astros, que al ver lo que ocurrió en la justa pasada - se fracturó una mano ante Estados Unidos en los cuartos de final - no quiere correr el riesgo de perderlo por algunas molestias en el inicio de la campaña de la MLB.

Pese a que Altuve declaró durante el FanFest del equipo que quiere jugar con Venezuela, los siderales lo quieren en los entrenamientos primaverales para cuidar su estado de salud y devolverlo a la segunda base, donde fungirá nuevamente a tiempo completo en 2026.

La fractura en el pulgar derecho que sufrió en la justa de 2023 lo hizo perderse 43 partidos de la campaña regular, algo que no olvidan en Houston. Regresó a mediados de mayo de 2023 y registró una línea ofensiva de .311/.393/.522 con 17 jonrones y 51 carreras impulsadas en 90 partidos.

Jose Altuve will not play for Venezuela in the World Baseball Classic per the Astros request, via @brianmctaggart



Altuve said Saturday "I don't know what's going on behind the scenes, seems this year is not up to me. Hopefully everything clears up and I'll be able to go."

“Si tuviera la oportunidad me gustaría ir. Ya firmé todos los papeles diciendo que estoy dispuesto a jugar, como lo hice en los dos últimos Clásicos. Siempre es un honor representar a mi país, jugué el último y el anterior, y estoy tratando de hacerlo este también, pero no sé que pase detrás de la escena. Así que espero que todo se aclare y pueda ir”, dijo Altuve en el FanFest.

Por si esto fuera poco, Altuve estuvo lidiando con molestias en el pie derecho durante las últimas dos semanas de la temporada regular de 2025, siendo obligado a pasar por el quirófano.

Altuve se puso por primera vez la camiseta de Venezuela en el Clásico Mundial de 2017, en el cual participó en los siete partidos del equipo, dejando una línea ofensiva de .259 / .286 / .259. En el segundo Clásico sufrió al mencionada fractura, por lo que ahora tendrá que ver a sus compañeros desde los campos de entrenamiento.

El venezolano firmó un contrato de 5 años y 125 millones de dólares que lo atará al equipo hasta 2029. En 2026 ganará 33 millones de dólares. Sin dudas, los siderales no quieren arriesgar su inversión.

Venezuela comenzará la fase de grupos del Clásico el 6 de marzo frente a Países Bajos, seguido de encuentros contra Israel, Nicaragua y República Dominicana.

