4 razones por las que Yankees no necesitan hacer un cambio con Pirates por Paul Skenes

Hace más de una semana los portales de noticias de MLB le dieron resonancia a un reporte que señalaba que los New York Yankees hicieron en 2025 una oferta a los Pittsburgh Pirates por Paul Skenes, pero fueron rechazados.

El mismo informe dice que en el Bronx no pierden las esperanzas de tener al ganador del Cy Young de la Liga Nacional en su rotación de abridores y que planean hacer un nuevo acercamiento antes de la fecha límite de cambios de esta temporada.

Sin embargo, es posible que no resulte necesario ese intento. Aunque suene descabellado (y a pesar de que queda mucho camino por recorrer en esta zafra), tal vez los Yankees no necesiten adquirir a Skenes por la vía del cambio después de todo.

1. El buen comienzo del pitcheo

La misión de los Yankees para este comienzo de temporada en lo que respecta al cuerpo de lanzadores era aguantar lo más posible hasta la llegada de Carlos Rodón en algún punto del mes de abril. Pero el desempeño ha sido mucho mejor que eso. La rotación de Aaron Boone tiene ahora mismo la mejor efectividad colectiva de las Grandes Ligas con 0.53, Luis Gil está en la reserva y todos están sanos, por lo que guardan esperanzas de que la situación siga controlada y no hay urgencia de buscar un cambio por Paul Skenes.

2. La incorporación de figuras clave

Antes del Juego de Estrellas los Yankees deben tener de regreso a la rotación a dos de sus luminarias. Rodón y Gerrit Cole. El primero le restó importancia este viernes a la molestia en el tendón de la corva que sufrió durante la semana y se encamina a empezar sus partidos de rehabilitación, mientras que Cole sigue mostrando progresos y se le espera completamente recuperado de su Tommy John para finales de mayo o principios de junio. Si pueden cumplir estos cronogramas, un cambio por Skenes será menos imperioso.

3. La proyección de Cam Schlittler

Mientras todos hablaban de Garrett Crochet y Tarik Skubal como los grandes candidatos al Cy Young de la Liga Americana en 2026, el joven Schlittler está poniendo su nombre, junto a Max Fried, como aspirante legítimo al premio. Ahora mismo es colíder en triunfos con dos y también en efectividad con 0.00, además de tener la tercera mayor cantidad de ponches con 15. Si el derecho de 25 años de edad puede ser consistente en el nivel que ha mostrado desde 2025, se olvidarán de la necesidad de ir por Paul Skenes.

4. El precio de Paul Skenes

Al derecho de Pittsburgh le quedan tres años más de control antes de ser agente libre en 2030 y eso hace que su valor de cambio esté en su punto máximo. En Pittsburgh están negados a escuchar ofertas, pero aunque cambiaran de opinión la negociación implicaría un costo elevado en prospectos y tal vez también en jugadores del roster de MLB. La segunda salida del derecho fue mucho mejor que su debut en esta campaña, pero todavía está lejos del nivel que lo ha llevado a ser una sensación en Grandes Ligas y eso puede abrir la puerta a algunas dudas sobre si realmente vale la pena la transacción.

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