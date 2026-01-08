La historia de Panamá y su regreso triunfal a la Serie del Caribe

Junto a Cuba, Venezuela y Puerto Rico, Panamá fue uno de los miembros fundadores de la Serie del Caribe en la etapa que inició en 1949 y, de hecho, fue uno de los primeros en celebrar.

Apenas en la segunda edición del torneo, que se disputó en San Juan de Puerto Rico en 1950, la escuadra dirigida por el manager estadounidense Wayne Blackburn le dio la primera alegría a la afición panameña. Lejos estaban de saber cuánto tendrían que esperar para un nuevo festejo.

El triunfo de la revolución cubana acabó con la Serie del Caribe en 1960 y fue hasta una década después que se consiguió reactivar el torneo, pero ya sin representación de Panamá, que en la actualidad no es uno de los miembros de la Confederación del Caribe.

Pero en 2019 todo cambió para los istmeños. Ese año le retiraron la sede a Barquisimeto, Venezuela, por situaciones extradeportivas y Panamá se convirtió en una sede de emergencia, la solución que encontraron para no cancelar el torneo.

Después de 59 años de ausencia estaban de vuelta en la Serie del Caribe, y se dieron el lujo de tener a un miembro del Salón de la Fama de MLB, Mariano Rivera, como espectador en el partido inaugural.

El regreso triunfal de Panamá

Por supuesto se requería que los anfitriones tuvieran representación y eligieron a los Toros de Herrera, campeones de la Liga de Béisbol Profesional de Panamá (Probeis), que se reforzaron con el mejor material posible.

Uno de los que aceptó el llamado fue un lanzador con experiencia en Grandes Ligas, Manny Corpas, que resultó clave en el triunfo en la final contra los cubanos Leñadores de Las Tunas.

“Esto desde el comienzo era importante para mí y creo que era la ficha grande para el equipo en motivación”, declaró a la prensa local Corpas, quien jugó para los Rockies de Colorado en la Serie Mundial en 2007. “Esto para mí fue demasiado grande... nunca lo voy a olvidar”.

También se emocionó el manager Manuel Rodríguez: “Aquí no hay secretos, simplemente yo tenía 28 guerreros, 28 peloteros con mucho talento y que día a día salían a dar lo mejor de sí. Cuando tú juegas el béisbol de esa forma, vas a obtener estos triunfos que levantan mucho el béisbol aquí en Panamá”.

La fiesta, sin embargo, estuvo precedida por un anuncio que les dejó a los campeones un mal sabor de boca. Por ser invitados, no tenían derecho a reclamar el premio en efectivo que se entrega a los campeones.

A pesar de esa desazón, la conquista sirvió al béisbol panameño para volver a la palestra, porque desde entonces se ha convertido en un participante habitual de la Serie del Caribe y ya ha dicho presente en seis ediciones, incluyendo la de Guadalajara 2026, donde fue el único conjunto invitado.

A continuación, los títulos de Panamá en la Serie del Caribe:

Equipo Sede Año Carta vieja San Juan 1950 Toros de Herrera Panamá 2019

