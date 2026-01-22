5 jugadores que pueden firmar los Yankees tras el acuerdo con Cody Bellinger

Mientras los portales de MLB anunciaban las adquisiciones de varias organizaciones, los seguidores de los New York Yankees esperaban con ansias que su gerencia hiciera algún movimiento de impacto.

En las últimas semanas hubo inquietud por los rumores y reportes sobre las negociaciones con Cody Bellinger, un jugador que fue valioso para el conjunto del Bronx durante la temporada pasada y que en la agencia libre había rechazado propuestas del equipo mientras se le vinculaba con otros conjuntos.

Ahora que es un hecho la firma de Bellinger, queda abierta la interrogante sobre cuáles pueden ser los próximos objetivos de los Yankees en la agencia libre. Sabiendo que necesitan reforzar el cuerpo de abridores y el cuadro interior, hay algunos nombres que destacan entre los candidatos.

1. Framber Valdez

Framber Valdez lanzó por ocho años con Houston Astros | Kenneth Richmond/GettyImages

La firma de Cody Bellinger parecía ser la gran prioridad de la gerencia neoyorquina, y una vez asegurado el regreso del outfielder, ahora pueden ir tras un lanzador. Tres de sus abridores comenzarán la temporada en lista de lesionados y no estaría de más conseguir ayuda en este departamento. El mejor que queda disponible es el zurdo dominicano Framber Valdez, y de hecho hay reportes de que en el Bronx se han contactado con su agente. Valdez, de 32 años de edad, viene de lanzar mas de 190 entradas con Houston en 2025 y de ponchar a 187 rivales con efectividad de 3.36. Su experiencia en playoffs puede ser muy útil, aunque su valor es alto: casi $200 millones por 6 años ($33.3 millones anuales).

2. Zac Gallen

Arizona dejó ir en la agencia libre a Zac Gallen | Thien-An Truong/GettyImages

Al derecho de 30 años de edad lo han vinculado con los Yankees desde la temporada pasada, cuando se pensó que podía ser recibido en Nueva York en un cambio. El movimiento no se produjo y ahora que es agente libre hay una nueva oportunidad, aunque no viene de su mejor campaña (en Arizona dejó balance de 13-15, efectividad de 4.64 y WHIP de 1.26). El portal Spotrac ubica su valor de mercado en casi 75 millones de dólares por cuatro zafras ($18.7 millones anuales).

3. Chris Bassitt

Chris Bassitt ayudó a Toronto Blue Jays en la Serie Mundial | Emilee Chinn/GettyImages

El veterano lanzador derecho de 36 años de edad y 11 de experiencia en las Grandes Ligas viene de demostrar en la Serie Mundial con Toronto que todavía puede ser de ayuda para un equipo con aspiraciones de competir. Hay un par de cosas que pueden interesar a los Yankees: que fue usado como abridor en la temporada regular y como relevista en playoffs (y en ambos casos fue efectivo), y que es una opción menos costosa. Su valor de mercado ronda los 31 millones de dólares por dos años.

4. Eugenio Suárez

El poder de Eugenio Suárez puede interesar a los Yankees | Vaughn Ridley/GettyImages

El venezolano de 34 años de edad viene de tener la segunda temporada de su carrera con 49 jonrones y más de 100 carreras impulsadas (118, más 28 dobles) pero todavía no ha firmado contrato en la agencia libre. Los Yankees tienen a Ryan McMahon para ser titular de la tercera base, pero puede tentarlos el aporte ofensivo de Suárez y también la idea de “robárselo” a los Red Sox. Su valor de mercado es de $30 millones por dos zafras.

5. Paul Goldschmidt

New York Yankees podría traer de regreso a Paul Goldschmidt | Jim McIsaac/GettyImages

No es difícil entender por qué los Yankees no retuvieron a Paul Goldschmidt después de la temporada de 2025. Su ofensiva se diluyó con el paso de la campaña (terminó con average de .274, 10 jonrones y 45 remolcadas) y tienen muchas expectativas con el joven Ben Rice, a quien le entregarán la titularidad de la primera base. Pero podrían considerar traerlo de vuelta como un seguro y una pieza de lujo en la reserva. La proyección de Spotrac le da un valor de $7 millones por un año.

