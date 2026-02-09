Los 7 relevistas de República Dominicana en el Clásico Mundial que superan las 100 millas por hora

El Clásico Mundial de Beisbol pondrá a prueba a los lanzadores de fuego que tiene la República Dominicana, un país que tiene un roster bastante completo como para pelear por el torneo. En el roster oficial del equipo, aparecen 7 relevistas que han sido cronometrados con lanzamientos de más de 100 millas por hora en su carrera.

El conjunto dirigido por Albert Pujols tiene uno de los mejores bullpen de todo el torneo, con lanzadores que están acostumbrados a tener roles protagónicos en los cuerpos de relevistas de sus equipos en las Grandes Ligas.

Entre los más destacados, siete de ellos alcanzan o superan las 100 millas por hora en sus pitcheos rápidos. Elvis Alvarado (101.3 mph), Camilo Doval (101.2 mph), Abner Uribe (101.2 mph), Gregory Soto (100.7 mph), Seranthony Domínguez (100.1 mph), Carlos Estévez (100 mph) y Huascar Brazoban (100.0 mph) son los relevistas que lanzan fuego con sus rectas, de acuerdo con el experto en estadísticas avanzadas, Wilber Sánchez.

Todo esto deja un panorama de grandes expectativas para Dominicana, ya que también cuentan con una rotación sólida y con una de las mejores ofensivas del torneo, con estrellas como Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr., Ketel Marte, Juan Soto y compañía.

“Creo que con el conjunto que estamos armando, en el que los muchachos saben que en el Clásico pasado no representaron al país como todo el mundo estaba esperando, todos saben que tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es tratar de ganar ese campeonato una vez más. Te puedo decir que todos los muchachos que nos estaban representando en el pasado Clásico se fajaron y la disciplina siempre ha estado ahí. Son cosas que pasan en la pelota, es un aprendizaje para tratar de prepararnos mejor”, dijo Pujols, para ESPN, en días pasados.

En todo torneo corto, el bullpen juega un papel fundamental. Además, hay restricciones con respecto al número de lanzamiento de los lanzadores, por eso los relevistas tendrán que trabajar más en la parte inicial de los juegos ante cualquier descuido del iniciador.

República Dominicana parte como gran favorito en el Grupo D que se disputará en Miami y que comparte con Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua. El país quisqueyano ya sabe lo que es ganar un torneo, después de alzarlo en 2013, pero no disputar al menos la final sería toda una decepción para un país que vive y respira beibsol.

