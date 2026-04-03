El abridor que está muy cerca de regresar a los Boston Red Sox en 2026

Los Boston Red Sox han tenido un lento inicio de temporada, con apenas una victoria en seis presentaciones, generando muchas dudas para el futuro. Sin embargo, hay un punto fuerte que tiene el equipo para salir del mal momento: su rotación.

Garrett Crochet, Connelly Early, Brayan Bello, Sonny Gray y Ranger Suárez son los abridores estelares que tiene el equipo de Nueva Inglaterra y Johan Oviedo está en el bullpen como relevista largo, atento a cualquier situación para sumarse a la rotación.

Hay un abridor que está por regresar y parece no tener un lugar en el cuerpo de abridores. Se trata de Patrick Sandoval, quien se perdió toda la temporada 2025 por lesión y todavía no ha podido retribuir la inversión que hicieron los Red Sox en él.

"Patrick Sandoval comenzará una asignación de rehabilitación con Doble-A Portland el domingo, informaron los Red Sox", escribió Tim Healey, del The Boston Globe esta semana.

El lanzador firmó un contrato de dos años y 18.25 millones de dólares con Boston antes de la campaña 2025. Sandoval estuvo afinando detalles para su regreso en el Spring Training, pero los Red Sox llevan con mucha calma su puesta a punto.

La carrera de Sandoval ha transcurrido toda en Los Angeles Angels. En su carrera, tiene una efectividad de 4.01 en 536 entradas de labor con los Angels. Ha tenido 107 apariciones en Grandes Ligas, incluyendo 100 aperturas.

Hay muchas interrogantes en el futuro de Sandoval. Podría mantenerse en Triple A, atento a cualquier necesidad del equipo de Grandes Ligas. Otra opción es que se sume al cuerpo de relevistas del equipo y también está sobre la mesa la posibilidad de que los Red Sox negocien su contrato antes de la fecha límite de transacciones.

Sandoval es una muestra más de que los Red Sox son uno de los equipos con mayor profundidad en cuanto a pitcheo abridor se refiere. Mientras en otras organizaciones los managers hacen ajustes para encontrar cinco lanzadores confiables para su cuerpo de abridores, los Red Sox parecen tener una sobrepoblación de iniciadores.

La experiencia de seis años con los Angels seguramente le de la oportunidad de pelear por un puesto en la rotación. Lo que muestre en su asignación en ligas menores será clave para conocer su futuro y ver en qué medida puede ayudar a Boston en esta temporada 2026 de la MLB.

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