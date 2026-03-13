Brayan Bello no continuará con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol

Brayan Bello, lanzador de los Boston Red Sox, no lanzará más con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ya que se reportará nuevamente al campo de entrenamiento de su equipo, según reportaron varios periodistas que cubren al equipo quisqueyano.

Bello indició que podría completar las entradas necesarias en el torneo con su selección y tomó la decisión de regresar al completo de los Red Sox para terminar de hacer su preparación para la temporada 2026.

Esta noticia se dio en las horas previas al compromiso ante Corea del Sur por los cuartos de final del campeonato. El manager Albert Pujols había anunciado a Cristopher Sánchez, de los Philadelphia Phillies, como el abridor de República Dominicana ante los asiáticos.

Bello lanzó cinco entradas contra Israel el pasado lunes, permitiendo apenas una carrera y un hit. Sin embargo, Pujols y el cuerpo técnico de República Dominicana decidieron que el abridor de los cuartos de final sea Sánchez, quien recibió 3 carreras en 1.1 entradas ante Nicaragua.

Brayan Bello no lanzará más por RD en el Clásico y regresa al campamento de los Red Sox



El lanzador dominicano Brayan Bello regresó al campamento de los Boston Red Sox, por lo que aparentemente no continuará lanzando con el equipo de República Dominicana en el World Baseball… — David Alcántara (@MrAlcantara4) March 13, 2026

De acuerdo con el periodista Tim Healey del The Boston Globe, el derecho necesitaba cumplir con su plan de trabajo con Boston, ya que el calendario del Clásico no le iba a proporcionar la oportunidad de lanzar como tenía establecido con su organización.

"Brayan Bello comentó a través de un intérprete que no creía que pudiera completar el trabajo o las entradas necesarias con el equipo dominicano, por lo que mañana lanzará con los Red Sox ante los Atlanta Braves. Se reintegrará a la República Dominicana el domingo para observar al equipo, siempre y cuando sigan en la competencia", escribió Healey en X.

Bello podía también lanzar el domingo si República Dominicana gana su compromiso del viernes ante Corea del Sur. Sin embargo, el lanzador derecho le reveló al periodista Healey que el abridor anunciado en el seno del equipo para las semifinales será Luis Severino.

Bello lanzó cinco innings, ponchó a siete bateadores y permitió solo un hit: un jonrón solitario del infielder de los Pirates, Spencer Horwitz. Se reincorporará a las ordenes del manager Alex Cora para seguir fortaleciendo su brazo para abrir en la semana inicial de la temporada 2026.

Aunque es una baja sensible, Bello coloca como prioridad llegar en buenas condiciones a la temporada 2026, que será muy importante para su futuro en la MLB.

Por su parte, su compañero de equipo, Ranger Suárez, estará lanzando este sábado con Venezuela ante Japón por los cuartos de final del evento.

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