El abridor de República Dominicana si avanza a semifinales del Clásico Mundial 2026

El duelo de este viernes entre República Dominicana y Corea del Sur está llamado a ser una prueba emocionante dentro de un Clásico Mundial de Béisbol 2026 que entra en erupción.

Quisqueya arriba a la etapa de los mejores ocho del citado torneo tras firmar una actuación perfecta en el Grupo D, donde terminó con récord de 4-0, gracias a superar a rivales como Nicaragua, Países Bajos, Israel y la talentosa Venezuela, de la mano de una feroz ofensiva que totalizó 41 carreras anotadas, la mejor cifra de lo que va de justa.

Cristopher Sánchez subirá al box por Dominicana ante los surcoreanos, en lo que será una especie de revancha para el estelar zurdo de los Philadelphia Phillies, quien no lució especialmente sólido en su estreno en esta contienda, el 6 de marzo contra Nicaragua.

De hecho, el manager Albert Pujols ya tiene en la cabeza a quién utilizará de inicio para la eventual semifinal, asumiendo que la nación merenguera termine de eliminar a los asiáticos. En ese caso sería Luis Severino el encargado de rivalizar versus el vencedor de la llave entre Canadá y Estados Unidos.

Luis Severino lanzaría la eventual semifinal para República Dominicana | Sam Navarro-Imagn Images

El diestro de los Athletics estuvo dominante en su única salida del Clásico Mundial, el pasado domingo contra países Bajos. Allí aceptó una rayita y tres imparables en 4.0 entradas, ponchando a cinco.

"Me sentí, ¿Sabes? Como un un juego de playoffs desde el primer pitcheo hasta el último", manifestó el doble All Star de MLB al medio Listín Diario, luego de su apertura ante los neerlandeses.

A diferencia de Cristopher Sánchez, quien haría batería con el catcher Agustín Ramírez contra Corea del Sur, Severino tendría a Austin Wells defendiendo el pentágono en la penúltima ronda del WBC. "Me sentí muy cómodo con Austin. Hicimos un buen plan en el encuentro anterior y lo ejecutamos a la perfección".

Tras realizar 60 envíos al plato en la primera fase, el ex monticulista de los New York Yankees espera lanzar el máximo permitido para una semifinal: 95. "Esa es la idea, llegar hasta el final".

¿Cómo es el contrato de Luis Severino con los Athletics en MLB?

Luego de ocho campañas con los Yankees, Severino se mudó a Queens para revivir su carrera con los Mets, en 2024. Sin embargo, apenas duró un año en el Citi Field, por lo que pactó con los Athletics previo al ejercicio de 2025 y a cambio de tres campañas y 67 millones de dólares.

Eso sí, su 2027 es una opción de jugador por $22.000.000; el consecuencia, el veterano serpentinero puede declararse agente libre una vez termine el 2026.

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