Los abridores de República Dominicana y Corea del Sur en los cuartos de final del Clásico Mundial

República Dominicana y Corea del Sur se enfrentan este viernes en el IoanDepot park de Miami por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol y muchos analistas han colocado a este duelo como un posible duelo de pitcheo.

El astro de los Philadelphia Phillies, Cristopher Sánchez, subirá a la lomita por el conjunto dirigido por Albert Pujols mientras que los asiáticos han anunciado a Hyun Jin Ryu.

El lanzador zurdo fue el abridor del primer encuentro del Clásico ante Nicaragua, en el que no le fue para nada bien. Permitió 3 carreras en 1.1 entradas, dejando su efectividad en el torneo en 20.25.

Sánchez viene de una extraordinaria campaña en el 2025 con los Phillies, coleccionando una efectividad de 2.50, en 202.0 entradas lanzadas, con 212 ponches y 44 boletos. Fue líder en WAR entre los abridores de la Liga Nacional con 8.0.

El zurdo debutó en las Grandes Ligas en 2021 y se ha mantenido como uno de los abridores más sólidos de la Liga Nacional. Tiene 104 juegos lanzados, con 85 aperturas, con una efectividad vitalicia de 3.24 en 532.2 innings.

Hyun Jin Ryu and Cristopher Sanchez are expected to start the Korea vs. Dominican Republic quarterfinal tomorrow pic.twitter.com/fJGGohYEzS — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 12, 2026

Por su parte, Hyun Jin Ryu lanzó por última vez en la MLB en 2023, con los Toronto Blue Jays. En esta edición del Clásico, el zurdo tiene efectividad de 3.00, con una carrera permitida en 3 entradas de labor. La única rayita que concedió fue un cuadrangular.

Dominicana llega a los cuartos de final tras lograr una actuación perfecta en el Grupo D, donde terminó con récord de 4-0, gracias a superar a rivales como Nicaragua, Países Bajos, Israel y Venezuela, de la mano de una gran ofensiva que totalizó 41 carreras anotadas, la cifra más alta de todo el torneo hasta ahora.

Corea del Sur accedió a esta fase de segunda en la llave C, después de un cierre dramático en el que registró foja de 2-2 y obtuvo el boleto a cuartos debido al criterio de desempate (diferencial de rayitas frente a Australia y China Taipéi). De ese modo, los dirigidos por Ji-Hyun Ryu actuarán en dicha ronda por primera vez desde 2009.

El emparejamiento de estos cuartos de final determina que el ganador se medirá al vencedor del partido de cuartos de final ante los Estados Unidos, claros favoritos al título y la sorpresiva selección de Canadá.

