Agente compara al abridor de Dodgers Yoshinobu Yamamoto con Michael Jordan

Yoshinobu Yamamoto ha sido otra de las grandes adquisiciones de Los Angeles Dodgers en los últimos años, convirtiéndose en su as predilecto en la rotación y en uno de los mejores abridores de todas las Grandes Ligas.

Según su agente, Joe Wolf, es comparable con el que es considerado como el mejor jugador de baloncesto de la historia. "Este tipo es la versión Michael Jordan del pitcheo", dijo el ejecutivo en una entrevista reciente.

Aunque todavía no ha llegado a tener el impacto que tuvo Jordan con los Chicago Bulls en el baloncesto, sin duda alguna Yamamoto es un talento impresionante. En dos temporadas en la MLB, ha sido 2 veces campeón de la Serie Mundial, tiene un MVP de la Serie Mundial y quedó en el tercer lugar en la lucha por el premio Cy Young de la Liga Nacional.

Esos méritos lo convierten desde ya en un serio candidato para llevarse el premio al mejor lanzador del 2026 en el viejo circuito, después de su gran temporada en 2025, cuando estuvo fuera del alcance de lesiones.

Yamamoto terminó el 2025 con efectividad de 2.49, en 173.2 entradas, con récord de 12 victorias y 8 derrotas. Ponchó a 201 contrarios y dio 55 boletos. Hasta ahora en sus dos temporadas en Grandes Ligas tiene 2.66 de efectividad.

El derecho abrió el primer encuentro de pretemporada de los Dodgers y esta semana partirá a Miyazaki, Japón, donde su selección está concentrada desde el pasado 14 de febrero para prepararse para el Clásico Mundial de Béisbol.

Japón, tres veces campeón de este torneo, forma parte del Grupo C para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que jugará la primera ronda en el Tokyo Dome del 5 al 10 de marzo junto a Australia, China Taipéi y Corea.

Yamamoto forma parte de una de las mejores rotaciones de la MLB

Su agente tiene grandes expectativas para 2026 y los aficionados de los Dodgers también. El equipo de Dave Roberts cuenta con una de las mejores rotaciones de todo el beisbol y eso será clave para lograr el tricampeonato.

Yamamoto, Shohei Ohtani, Roki Sasaki, Tyler Glasnow y Blake Snell forman parte de un cuerpo de abridores de ensueño. El orden lo irá dictando el manager Roberts al inicio de la temporada, pero lo seguro es que Yamamoto tendrá la pelota en el primer juego de la campaña regular.

