Albert Pujols proyecta su futuro como manager siguiendo los pasos de Dusty Baker

Albert Pujols quiere brillar en su etapa como manager como lo hizo en su extraordinaria carrera en las Grandes Ligas. Ya sabe lo que es ganar en la LIDOM de su país, en la Serie del Caribe y ahora planea conocer el dulce sabor de la victoria en el Clásico Mundial de Béisbol.

En el primer duelo del torneo en el IoanDepot park de Miami, a Pujols le tocó encontrarse con Dusty Baker, el histórico estratega de Grandes Ligas que dirige a la selección de Nicaragua, el primer rival de República Dominicana en el Grupo D del torneo.

“Me siento honrado y con mucha humildad de tener la oportunidad de enfrentarme a una leyenda”, señaló Pujols antes del duelo ante Nicaragua, para ESPN. “Me enfrenté a él muchas veces como jugador... cuando estaba en Chicago, San Francisco, Cincinnati. Realmente lo admiro desde el otro lado. Admiro la forma en que se manejaba, no sólo como jugador, sino también como manager. Sólo he escuchado cosas geniales sobre él”.

Baker tuvo una carrera brillante de 26 temporadas como manager, consiguiendo un título con los Houston Astros. Además de su experiencia, su don de líder es inspirador para los jóvenes estrategas como es el caso de Pujols.

El dirigente dominicano aprovechó de coincidir con Baker para sentarse a hablar de béisbol antes del inicio del torneo. A pesar de ser rivales en el terreno de juego, hay mucho respeto en ambas partes.

“Estoy agradecido de tener una muy buena relación con él”, agregó Pujols. “Pasé un poco de tiempo anoche [con él] revisando las reglas, y fue divertido ponernos al día. Es alguien a quien admiro de verdad, y estoy seguro de que tendrá a esos muchachos listos para jugar”.

Baker salió del retiro como manager para encargarse de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol. Tiene en su cuerpo técnico a Ken Griffey Jr., miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y cuenta con un equipo con varios jugadores con experiencia en Grandes Ligas.

"Creo que eso te demuestra mucho. Que un hombre de su estatura pueda venir, representar y ser la cabeza de Nicaragua, ayudar a esos muchachos y prepararlos para este torneo... Eso significa mucho. Él ama el juego. Le encanta ayudar”, dijo Pujols.

Dominicana es junto a Nicaragua, Israel, Países Bajos y Venezuela los miembros del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, que se disputa en Miami.

