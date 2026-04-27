Alex Cora comparte imagen en Instagram con el resto de coaches despedidos por los Boston Red Sox

Alex Cora mostró respaldo para sus compañeros técnicos en los Boston Red Sox. En una movida histórica, la franquicia despidió al estratega boricua junto a todo su cuerpo técnico el fin de semana, algo que no suele suceder en la MLB.

Los Red Sox despidieron, además de Cora, al instructor de bateo Peter Fatse, al coach de tercera base Kyle Hudson, al coach de banca Ramón Vázquez, al asistente de bateo Dillon Lawson y al instructor de estrategia de bateo Joe Cronin.

El coach de planificación de juego, Jason Varitek, será reasignado a otro puesto dentro de la organización, a pesar de que los informes iniciales sugerían que él también había sido despedido.

Cora, ante esta situación, subió una historia en su cuenta personal en Instagram, junto a su equipo de trabajo, a las puertas de una aeronave. Es un claro mensaje de unión con su cuerpo técnico, a pesar de la situación con el equipo de Boston.

Alex Cora’s IG story with other fired coaches pic.twitter.com/DVuf9qY0Hw — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 26, 2026

Después de un arranque de 10 victorias y 17 derrotas, el equipo decidió separar de sus cargos a todo el staff técnico. Cora llevó a los Red Sox a su mejor temporada en su historia en 2018, cuando consiguieron el mejor récord de la franquicia en ronda regular y luego el título de Serie Mundial.

El manager de la sucursal Triple A, Chad Tracy, se hizo cargo del equipo de forma interina. Bajo su mando, el sábado los Red Sox ganaron 17-1 a los Orioles y el domingo repitieron con triunfo, esta vez 5-3. El viernes habían perdido ante Baltimore 10-3.

"Alex Cora condujo a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Red Sox en 2018, y por ello —así como por los muchos años que siguieron— siempre contará con nuestra más profunda gratitud", declaró en un comunicado John Henry, propietario de los Red Sox. "Ha tenido un impacto perdurable tanto en este equipo como en esta ciudad. Ha ejercido su liderazgo, dentro y fuera del terreno de juego, de innumerables maneras significativas".

"Estas decisiones nunca resultan sencillas, pero esta en particular es sumamente difícil, dado el significado que Alex ha tenido para los Red Sox desde el mismo día de su llegada".

En total, Cora dejó marca de 619-541 con los Red Sox. Fue un estratega muy respetado por los jugadores y fanáticos, con un profundo arraigo con la divisa de Nueva Inglaterra.

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