Austin Wells revela cómo decidió representar a República Dominicana en el Clásico Mundial

¿Quién se hubiera atrevido a pronosticar que Austin Wells jugaría el Clásico Mundial de Béisbol con la selección de República Dominicana? La decisión del receptor de New York Yankees tomó por sorpresa a muchos, inclusive entre los quisqueyanos que siguen buscando una explicación.

No hay grandes misterios. Wells siempre ha hablado de sus raíces dominicanas y tuvo única duda, por el nacimiento de su hija a finales del año pasado. La noticia terminó siendo importante por la ausencia de Yainer Díaz.

El careta contó en el Spring Training cómo fue que tomó la decisión. “Hablé por teléfono al final de la temporada con Albert Pujols”, dijo en una entrevista con el periodista dominicano Yancen Pujols.

“Les dije que estaba interesado aunque no tan seguro de cuál sería mi decisión en el momento. Mientras más se aceraba la fecha para decidirme sobre el Clásico me quedaba tarde en la noche pensando en de verdad venir a jugar con el equipo de República Dominicana”, reveló Wells. “Así que les dije que sí. Todos han estado increíbles y emocionados”.

Austin Wells se decidió por jugar con RD poco antes de que naciera su hija tras hablar con Nelson Cruz y Albert Pujols. Dicho eso, ya Aaron Judge le dijo que si se enfrentan habrá “cuerda”. La conversación está en YouTube, vaya a verla https://t.co/jct9I5nXne. Ya you know. pic.twitter.com/sWXMqlGcuo — Yancen Pujols (@YancenPujols) February 17, 2026

Hay una posibilidad de que Wells y la escuadra de República Dominicana se topen en segunda ronda con su capitán Aaron Judge y el poderoso combinado de Estados Unidos. Y es algo que el careta está esperando, porque su compañero lo tiene advertido.

“Ha sido gracioso porque hace poco estaba hablando con Aaron Judge en el dugout y él me dijo ‘sabes que si nos enfrentamos tendré que burlarme de ti’”, dijo en la entrevista. “Así que estoy ansioso porque empiece la competencia”.

¿Por qué Wells puede jugar con República Dominicana?

Austin Wells nació en Arizona y creció en Nevada, pero siempre se ha mostrado orgulloso de su ascendencia dominicana por parte de su madre, Michelle, que es hija de un pediatra y fue jugadora de volleyball.

Michelle viaja a República Dominicana en verano y en Navidad y solía llevar a sus hijos. Austin visitó la isla desde que tenía cinco años. El reglamento del Clásico especifica que un jugador puede representar al país en el que nació, o del cual tenga pasaporte, o incluso el país de nacimiento de sus padres o abuelos siempre y cuando pueda demostrarlo con documentos legales.

Para el analista Josafat López, la adición de Wells será clave para el equipo dominicano: “Métricas rápidas: es un receptor con una defensa sólida, un encuadre potente, un tiempo de lanzamiento cercano a 1.95 segundos y una tasa de atrapados y robos cercana al 30%. Además, añade un bate zurdo, lo cual es valioso para equilibrar la alineación en un torneo corto”.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol