Austin Wells sobre su jonrón ante Corea del Sur en el Clásico Mundial: "Es el favorito de mi carrera"

Austin Wells ya se siente un dominicano más en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Pese a no haber nacido en República Dominicana, su ascendencia familiar le ha permitido ser el catcher titular de Albert Pujols en la justa de naciones organizada por la MLB. Y por si fuera poco, este viernes en la noche se convirtió en ídolo de toda una nación al noquear a Corea del Sur con un jonrón en el séptimo inning.

El receptor de los New York Yankees dijo en rueda de prensa que dicho cuadrangular ha sido el más especial de su corta carrera profesional, no en vano fue vitoreado como un héroe por sus compañeros y los fanáticos presentes en el loanDepot park de Miami.

"It's probably one of my favorite, if not the favorite [in my career]"



- Austin Wells on his mercy rule walk-off homer for the Dominican Republic pic.twitter.com/V2E6xnTj0L — Yankees Videos (@snyyankees) March 14, 2026

Wells sacudió ese vuelacercas de dos carreras ante los envíos del lanzador de Corea del Sur, Hyeong Jun So, quien vio como su cutter de 89 millas por hora recorrió 375 pies por el jardín derecho del hogar de los Miami Marlins.

"Este jonrón es uno de los favoritos de mi carrera. Ser parte de este triunfo es especial. Fue un momento increíble", dijo Wells a los periodistas. "Cada día me siento más dominicano", afirmó entre risas.

Antes del encuentro ante Corea del Sur, Wells pudo comparar su estadía con República Dominicana con defender a los Yankees.

"La experiencia de jugar con Dominicana y los Yankees es similar, pero a la vez es diferente en muchas cosas. Los dominicanos aman jugar para su país. El dugout de dominicana es mucho más ruidoso que el de los Yankees. Los fanáticos tienen una energía diferente. Es muy divertido", dijo Wells en una entrevista para Jomboy Media.

"No creo que haya vivido algo así antes. El ambiente que hay en el estadio es increíble. Estar en el lineup con Juan Soto, Fernando Tatís Jr. o Vladimir Guerrero es especial. Ellos golpean la bola de otra forma. El equipo es muy bueno", agregó Wells a MLB Network.

¿Por qué Austin Wells puede jugar con República Dominicana?

El reglamento del Clásico Mundial establece que para que un jugador represente a un país no necesariamente debe haber nacido ahí o tener pasaporte de esa nación. Basta con que uno de sus padres o abuelos sea ciudadano o nativo de ese país para tener derecho a representarlo.

Lo indispensable para que la organización del torneo otorgue el aval es que esa ascendencia pueda ser comprobada con documentos legales.

“Austin Wells está en la lista preliminar de República Dominicana para participar en el Clásico Mundial de Béisbol”, explicó el gerente de la selección dominicana Nelson Cruz a ESPN Digital a finales de 2025. “Al ser un dominicano de segunda generación, el cual cumple con las reglas de elegibilidad para poder representar al país en el torneo”.

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