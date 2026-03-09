Austin Wells comparó su experiencia con República Dominicana con jugar en los Yankees

Austin Wells está gratamente sorprendido con su experiencia como el receptor titular de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Quien fuera uno de los prospectos top de los Yankees de Nueva York en las Grandes Ligas comparó lo que está viviendo bajo la tutela de Albert Pujols con su experiencia en el Bronx.

"La experiencia de jugar con Dominicana y los Yankees es similar, pero a la vez es diferente en muchas cosas. Los dominicanos aman jugar para su país. El dugout de dominicana es mucho más ruidoso que el de los Yankees. Los fanáticos tienen una energía diferente. Es muy divertido", dijo Wells en una entrevista para Jomboy Media.

Wells conectó el pasado domingo ante Países Bajos su primer jonrón con la camiseta de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, disfrutando su batazo al máximo con figuras como Fernando Tatís Jr. Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto.

Austin Wells talks about the differences between playing for the Yankees compared to Team Dominican Republic pic.twitter.com/WK3RAkzABy — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 9, 2026

Para el catcher de los Bombarderos del Bronx jugar en un equipo como el dominicano es una experiencia que jamás olvidará.

"No creo que haya vivido algo así antes. El ambiente que hay en el estadio es increíble. Estar en el lineup con Juan Soto, Fernando Tatís Jr. o Vladimir Guerrero es especial. Ellos golpean la bola de otra forma. El equipo es muy bueno", dijo Wells a MLB Network durante la semana.

"No desearía tener que llamar los pitcheos en un partido contra este lineup de Dominicana. No envidio a ningún pitcher que tenga que medirse a 'Vladdy', Soto y el resto. Todos pueden batear y por eso creo que somos uno de los mejores del Clásico", agregó.

¿Por qué Austin Wells puede jugar con República Dominicana?

El reglamento del Clásico Mundial establece que para que un jugador represente a un país no necesariamente debe haber nacido ahí o tener pasaporte de esa nación. Basta con que uno de sus padres o abuelos sea ciudadano o nativo de ese país para tener derecho a representarlo.

Lo indispensable para que la organización del torneo otorgue el aval es que esa ascendencia pueda ser comprobada con documentos legales.

“Austin Wells está en la lista preliminar de República Dominicana para participar en el Clásico Mundial de Béisbol”, explicó el gerente de la selección dominicana Nelson Cruz a ESPN Digital a finales de 2025. “Al ser un dominicano de segunda generación, el cual cumple con las reglas de elegibilidad para poder representar al país en el torneo”.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol