Austin Wells sobre jugar con República Dominicana: "Espero estar en la final contra Estados Unidos"

Austin Wells está disfrutando al máximo ser el catcher de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, siendo uno de los más sorprendidos por el ambiente que hay en el clubhouse y en las gradas del Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde se prepara la selección.

El receptor de los New York Yankees tuvo una conversación con MLB Network, en la cual enfatizó su deseo de jugar bajo las órdenes del manager Albert Pujols por la ascendencia dominicana por parte de su madre, Michelle, que es hija de un pediatra y fue jugadora de volleyball.

"No creo que haya vivido algo así antes. El ambiente que hay en el estadio es increíble. Estar en el lineup con Juan Soto, Fernando Tatís Jr. o Vladimir Guerrero es especial. Ellos golpean la bola de otra forma. El equipo es muy bueno", dijo Wells.

"No desearía tener que llamar los pitcheos en un partido contra este lineup de Dominicana. No envidio a ningún pitcher que tenga que medirse a Vladdy, Soto y el resto. Todos pueden batear y por eso creo que somos uno de los mejores del Clásico", agregó.

“It wasn't like anything I've ever experienced... When the announcer said who was coming up to bat, I felt like those were the loudest introductions I've ever heard.”@Yankees and Team Dominican Republic catcher Austin Wells reacts to the atmosphere in Santo Domingo Tuesday 🇩🇴🔊 pic.twitter.com/swyq4t9Znq — MLB Network (@MLBNetwork) March 4, 2026

Wells, antes de reiterar que juega con Dominicana por su ascendencia familiar, también recordó las bromas que hizo junto a su compañero en los Yankees Aaron Judge, a quien espera encontrarse en una hipotética final.

"Hablamos de eso antes de viajar con nuestros equipos. Espero que podamos enfrentarnos en una final. Sería divertido. Aaron (Judge) es el mejor y sería genial vernos en una final. Ya veremos qué pasa".

El careta de los Mulos del Bronx debutó de gran manera en los juegos de preparación de República Dominicana, remolcando la primera carrera del partido del martes contra los Detroit Tigers. Fue aplaudido por Juan Soto en el dugout dominicano, en donde ha sido recibido con los brazos abiertos por el manager Albert Pujols.

“Hablé por teléfono al final de la temporada con Albert Pujols”, dijo en una entrevista con el periodista dominicano Yancen Pujols.

“Les dije que estaba interesado aunque no tan seguro de cuál sería mi decisión en el momento. Mientras más se aceraba la fecha para decidirme sobre el Clásico me quedaba tarde en la noche pensando en de verdad venir a jugar con el equipo de República Dominicana”, reveló Wells. “Así que les dije que sí. Todos han estado increíbles y emocionados”.

