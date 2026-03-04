Así fue el primer turno del catcher de los Yankees Austin Wells con República Dominicana

El catcher de los New York Yankees, Austin Wells, está disfrutando al máximo su estadía en la selección de República Dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 y este martes en el juego de preparación ante los Detroit Tigers demostró estar listo para la justa.

Wells remolcó la primera carrera de República Dominicana en la parte baja del segundo inning con un sencillo al jardín central que remolcó a Manny Machado al home.

El careta de los Mulos del Bronx fue aplaudido por Juan Soto en el dugout dominicano, en donde ha sido recibido con los brazos abiertos por el manager Albert Pujols.

Pese a que para muchos fanáticos ver a Wells representando a Dominicana puede ser extraño, lo cierto es que no hay grandes misterios con que haya decidido ponerse la camiseta de este país en la justa de 2026.

Austin Wells gets the DR on the board! 🇩🇴



📺 MLB Network pic.twitter.com/IsMTp0rK1R — MLB Network (@MLBNetwork) March 3, 2026

Wells siempre ha hablado de sus raíces dominicanas y tuvo una única duda, por el nacimiento de su hija a finales del año pasado. La noticia terminó siendo importante por la ausencia de Yainer Díaz.

El careta contó en el Spring Training cómo fue que tomó la decisión. “Hablé por teléfono al final de la temporada con Albert Pujols”, dijo en una entrevista con el periodista dominicano Yancen Pujols.

“Les dije que estaba interesado aunque no tan seguro de cuál sería mi decisión en el momento. Mientras más se aceraba la fecha para decidirme sobre el Clásico me quedaba tarde en la noche pensando en de verdad venir a jugar con el equipo de República Dominicana”, reveló Wells. “Así que les dije que sí. Todos han estado increíbles y emocionados”.

¿Por qué Wells puede jugar con República Dominicana?

Austin Wells nació en Arizona y creció en Nevada, pero siempre se ha mostrado orgulloso de su ascendencia dominicana por parte de su madre, Michelle, que es hija de un pediatra y fue jugadora de volleyball.

Michelle viaja a República Dominicana en verano y en Navidad y solía llevar a sus hijos. Austin visitó la isla desde que tenía cinco años. El reglamento del Clásico especifica que un jugador puede representar al país en el que nació, o del cual tenga pasaporte, o incluso el país de nacimiento de sus padres o abuelos siempre y cuando pueda demostrarlo con documentos legales.

Para el analista Josafat López, la adición de Wells será clave para el equipo dominicano: “Métricas rápidas: es un receptor con una defensa sólida, un encuadre potente, un tiempo de lanzamiento cercano a 1.95 segundos y una tasa de atrapados y robos cercana al 30%. Además, añade un bate zurdo, lo cual es valioso para equilibrar la alineación en un torneo corto”.

