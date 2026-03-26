Brewers colocan a Jackson Chourio en la lista de lesionados: ¿Cuánto tiempo estará fuera?

Los Milwaukee Brewers colocaron este jueves al jardinero venezolano Jackson Chourio en la lista de lesionados de 10 días debido a una fractura en la mano izquierda; lesión que sufrió durante su estadía con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

La organización informó de la fractura de su estrella emergente antes del partido inaugural de la campaña ante los Chicago White Sox. Se estima que Chourio estará de baja entre dos y cuatro semanas, de acuerdo con Adam McCalvy, de MLB.com.

Recuérdese que el jugador de 22 años recibió un pelotazo en la mano izquierda mientras jugaba para la selección de Venezuela durante el Clásico Mundial de Béisbol. Aunque las pruebas médicas realizadas en ese momento solo revelaron daños en los tejidos blandos, Chourio se perdió varios partidos del torneo como consecuencia de la lesión.

Tras quedar campeón de la justa con su país, Chourio se reincorporó a los Brewers para someterse a una resonancia magnética, la cual reveló una pequeña fractura en la base del dedo medio de su mano izquierda.

Tough news for Brewers fans before their season gets underway today pic.twitter.com/VWEVxt6DZP — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 26, 2026

Chourio dejó promedios de .270/.308/.463 con 35 dobles, 4 triples, 21 jonrones, 78 carreras remolcadas y 21 bases robadas en su segunda campaña con los lupulosos en 2025, por lo que se esperan mejores estadísticas en la temporada en curso, siempre y cuando pueda mantenerse sano y recuperado de esta pequeña fractura.

Por su parte, Jake Bauers será el titular en lugar de Chourio en el Día Inaugural, según informó McCalvy; asimismo, Blake Perkins podría ver acción en los partidos tras haber sido llamado desde las ligas menores.

El manager de los Brewers, Pat Murphy, sugirió también que Christian Yelich recibiría más tiempo de juego en los jardines durante la ausencia de Chourio, de acuerdo con Jon Morosi de MLB Network.

"Jackson es un guerrero, lo vimos jugar con el alma por su país, pero recientemente empezó a sentir una incomodidad persistente, especialmente al intentar frenar el swing (check swing). Decidimos hacer una resonancia magnética (MRI) más profunda y ahí fue donde apareció esa pequeña fractura por estrés", dijo Murphy.

"Es un golpe, no voy a mentir. Es una pieza central de lo que hacemos. Pero la buena noticia es que la fractura ya ha comenzado a sanar de forma natural. No queremos arriesgar a un jugador de 22 años en abril; preferimos perderlo un mes ahora que tener complicaciones más serios después", aseguró.

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