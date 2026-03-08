Manager de Venezuela da actualización sobre la lesión de Jackson Chourio

El manager de la selección de Venezuela que hace vida en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, Omar López, informó después del triunfo 11-3 sobre Israel que Jackson Chourio mejora cada día de su lesión en la mano izquierda, por lo no descarta tenerlo en el lineup para el partido de este lunes ante Nicaragua.

"Está ready", afirmó López al periodista Daniel Álvarez-Montes de El Extrabase.

El plan es que Chourio practique bateo y defensa en el estadio de béisbol de Florida International University, en donde entrenará Venezuela este domingo en su día libre del Clásico Mundial.

El jardinero de los Milwaukee Brewers no ha podido jugar en los dos primeros encuentros del Clásico Mundial con Venezuela por molestias en la mano izquierda, las cuales carecen de gravedad. La selección venezolana ha ganado sus dos primeros partidos con comodidad, por lo que el manager López no ha querido arriesgar la condición física de Chourio.

Omar López sobre Jackson Chourio: “Está ready”.



Mañana el equipo entrenará en el estadio de béisbol de Florida International University.



Chourio practicará bateo y defensa. — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) March 8, 2026

"Chourio está mucho mejor. Tiene que recibir tratamiento antes de hacer algunos swings en la caja de bateo. Hay que recordar que cuando un jugador es tan joven como Jackson no sabe diferenciar lo que es un dolor de una molestias más leve. Son dos cosas diferentes. Por su edad es normal que no sepa si puede jugar con esa molestia. Yo pensé que tenía 23 años, pero tiene 21. Mañana (domingo) tendrá una respuesta más certera para ustedes", dijo López antes del partido ante Israel.

Recuérdese que las alarmas se encendieron cuando se supo que Chourio no estaría disponible para el primer partido de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. El jardinero de los Brewers recibió un pelotazo en la mano izquierda en el segundo partido de exhibición de su escuadra y su ausencia ante Países Bajos hizo temer lo peor. No obstante, el jardinero no tiene fractura, por lo que la evolución de sus dolores marcará su disponibilidad.

Chourio dejó una línea ofensiva de .270/.308/.463 con 35 dobles, 4 triples, 21 jonrones, 78 carreras remolcadas y 21 bases robadas en su segunda temporada con los Cerveceros. En la campaña de 2024 quedó tercero en las votaciones al Novato del Año de la Liga Nacional, siendo sólo superado por la superestrella Paul Skenes y Jackson Merrill.

“Tiene el dedo un poco inflamado y le molesta. Pero pronto estará con nosotros”, aseguró Lopez, quien seguirá confiando en Javier Sanoja durante su ausencia.

