¿Por qué Jackson Chourio no estuvo en el lineup de Venezuela ante Israel en el Clásico Mundial?

Jackson Chourio no estuvo en el lineup de Venezuela para el partido de este sábado ante Israel en el marco del Clásico Mundial de Béisbol 2026, no obstante sus molestias en la mano izquierda mejoran con el pasar de los días.

El manager de Venezuela, Omar López, dijo en rueda de prensa que Chourio está cada vez mejor, pero que lo llevarán con cautela, sobre todo por su juventud y talento, el cual es cuidado y apreciado en demasía en el seno de los Milwaukee Brewers.

"Chourio está mucho mejor. Tiene que recibir tratamiento antes de hacer algunos swings en la caja de bateo. Hay que recordar que cuando un jugador es tan joven como Jackson no sabe diferenciar lo que es un dolor de una molestias más leve. Son dos cosas diferentes. Por su edad es normal que no sepa si puede jugar con esa molestia. Yo pensé que tenía 23 años, pero tiene 21. Mañana (domingo) tendrá una respuesta más certera para ustedes", dijo López antes del partido ante Israel.

Recuérdese que las alarmas se encendieron cuando se supo que Chourio no estaría disponible para el primer partido de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. El jardinero de los Brewers recibió un pelotazo en la mano izquierda en el segundo partido de exhibición de su escuadra y su ausencia ante Países Bajos hizo temer lo peor. No obstante, el jardinero no tiene fractura, por lo que la evolución de sus dolores marcará su disponibilidad.

“Llevaba la protección, pero fue una recta a 100 mph”, dijo López al portal de MLB.com. “Se recuperará. Se le realizó el examen y todo está bien, pero tenía algo de inflamación y necesita descansar”. El jardinero está disponible como corredor emergente o reemplazo defensivo, en caso de ser necesario.

“Tiene el dedo un poco inflamado y le molesta. Pero pronto estará con nosotros”.

Chourio dejó una línea ofensiva de .270/.308/.463 con 35 dobles, 4 triples, 21 jonrones, 78 carreras remolcadas y 21 bases robadas en su segunda temporada con los Cerveceros. En la campaña de 2024 quedó tercero en las votaciones al Novato del Año de la Liga Nacional, siendo sólo superado por la superestrella Paul Skenes y Jackson Merrill.

Hasta que esté completamente sano de su mano izquierda, su compatriota Javier Sanoja lo suplirá en los jardines venezolanos, que además tienen a Ronald Acuña Jr. y Wilyer Abreu.

