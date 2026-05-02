Carlos Mendoza reveló los detalles de su reunión con la directiva de los Mets

Carlos Mendoza y la directiva de los New York Mets se reunieron este fin de semana para abordar el tema del posible despido del manager, quien pese a no ser el responsable directo de la mala campaña del equipo, no puede escapar al escrutinio diario tras verse en el sótano de la División Este de la Liga Nacional con marca de 11-21.

Mendoza reveló lo que habló con el Presidente de Operaciones de Béisbol de los Mets, David Stearns, asegurando que nadie en la organización está complacido o tranquilo por lo que está ocurriendo esta campaña, sobre todo por los esfuerzos económicos que se ha hecho desde la temporada pasada y la llegada de Juan Soto.

"Hablé con David esta mañana y desde el primer día he sentido el apoyo de todos en la organización. Pero no es menos cierto que Steve [Cohen] no está contento. Alex [Cohen] no está contento. David no está contento. Yo no estoy contento. Todos estamos frustrados. Tenemos que buscar la manera de cambiar la dinámica y volver a ganar partidos con más regularidad", dijo Mendoza a las cámaras de SNY.

Stearns, por su parte, mostró su apoyo a Mendoza, echando por tierra los rumores de su despido tras lo ocurrido en organizaciones como los Boston Red Sox y Philadelphia Phillies.

Carlos Mendoza shares that he spoke with David Stearns on the phone this morning when he assured him about his job security as manager



"Steve [Cohen] is not happy. Alex [Cohen] is not happy. David is not happy. I am not happy. All of us are frustrated" pic.twitter.com/m6yBnOyGU8 — SNY (@SNYtv) May 1, 2026

“Sabemos que nuestro récord no es el que queremos, y sabemos que somos capaces de más”, le comentó Stearns a MLB.com. “No vemos esto como un problema del manager, y no tenemos la intención de hacer un cambio”.

Y es que con 130 choques aún por disputar, los Mets creen que hay tiempo suficiente para que el equipo vuelva a subir en la tabla de posiciones de la Liga Nacional, tal como lo hicieron con Mendoza al mando después de comenzar con foja de 24-35 en sus primeros 59 encuentros en el 2024.

“Solo hay que mantenerlo simple”, dijo Mendoza, que sabe que el despertar de la ofensiva es clave para la recuperación de la escuadra. “Simplemente volver a batear rectas. Hay una razón por la que esos muchachos son bateadores de Grandes Ligas. Dominaron a lanzadores así durante toda su carrera y son talentosos. Así que solo tienen que volver a hacer lo que han hecho bien".

“Creo en ellos”, dijo sobre sus jugadores. “Creo en ellos. Y seguiré haciéndolo. Mi trabajo es sacar lo mejor de ellos. Es nuestro trabajo”.

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