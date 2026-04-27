¿Puede Alex Cora sustituir a Carlos Mendoza como manager de los New York Mets?

Una y otra vez, a Carlos Mendoza le han preguntado si teme perder su trabajo como manager de los New York Mets, que han vivido una pesadilla en el primer mes de la temporada de 2026 en MLB y marchan últimos en su división con el peor récord del circuito: 9-19.

Este domingo, cuando fueron barridos en casa por los Rockies, la pregunta volvió a salir a flote. “Lo único que me preocupa es motivar a los chicos... mi trabajo es encontrar la manera de sacarlos del bajón”, dijo el venezolano, que respondió "no" cuando le consultaron si ha recibido alguna garantía sobre conservar su trabajo.

Incluso durante la racha de 12 derrotas, el alto mando ratificó a Mendoza como dirigente del equipo para el resto de la campaña. El venezolano está en su último año garantizado de contrato, y cualquier cosa puede pasar. Sobre todo con un conjunto que ha recibido una importante inversión para la nómina y que ya quedó eliminado en 2025.

TRUE OR FALSE — The Mets SHOULD replace Carlos Mendoza with Alex Cora pic.twitter.com/2yDGFLkitS — SleeperMets (@SleeperMets) April 26, 2026

El despido de Alex Cora por Boston Red Sox el sábado no ha hecho más que darle intensidad a los rumores sobre la salida de Mendoza del banquillo de Queens, sobre todo ahora que el boricua está disponible. Y Mendoza parece entender todas las implicaciones.

“No tenemos los detalles de lo que sucedió allí, pero le tengo mucho respeto, lo considero uno de los mejores managers de la liga. Pero bueno, es un negocio, ¿no?”, dijo cuando le pidieron su opinión sobre lo sucedido con Cora.

¿Es posible que Alex Cora llegue al banquillo de los Mets?

Técnicamente, sí. Carlos Mendoza está en la cuerda floja por el mal desempeño del equipo esta temporada y la eliminación de 2025, muchos analistas piensan que será despedido en cualquier momento y ahora el dirigente boricua está disponible en el mercado.

Si la gerencia de los Mets decidiera dar un golpe de timón podrían considerar a Cora como un objetivo, sea en este momento, más adelante en la temporada o para reestructurar al equipo en 2027. Entre los obstáculos que pueden conseguir en Queens si quisieran verlo dirigir al conjunto está el hecho de que se cree que conseguirá un empleo muy pronto. Incluso se asoma como el próximo manager de Philadelphia Phillies.

¿Sería Alex Cora la respuesta al mal momento de los Mets?

El manager es casi siempre el eslabón más débil en la cadena cuando un equipo atraviesa un momento de crisis, y Mendoza ha sobrevivido a dos. Primero fue ratificado para 2026, a pesar de la eliminación de la temporada pasada y de que el resto del cuerpo técnico fue removido. Y también se le dio respaldo y continuó al mando del conjunto en medio de la racha de 12 derrotas de esta campaña.

Aunque se ha cuestionado su liderazgo y capacidad para resolver el gran problema ofensivo del conjunto, y el despido del manager siempre es una de las primeras medidas, en el caso de los metropolitanos hay que considerar varios factores.

En primera está la lesión de Francisco Lindor que lo apartará del campo por varias semanas (incluso meses). Traer a Alex Cora, un campeón de la Serie Mundial que se ha ganado el respeto del circuito, y un hombre con experiencia de ocho temporadas como estratega y nueve en total como técnico en Grandes Ligas, sin dudas le daría un golpe de timón a la escuadra y un “nuevo liderazgo”.

Pero tal vez el aterrizaje del boricua no sea suficiente para solucionar los problemas de fondo que tienen los Mets, que contrataron a jugadores para ocupar posiciones distintas a las que les son naturales y que no han conseguido la fórmula para activar la producción ofensiva tras las salidas de piezas como Pete Alonso y Brandon Nimmo.

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