Catcher de Yankees Austin Wells batea su primer jonrón con República Dominicana

El catcher de los New York Yankees, Austin Wells, conectó este domingo ante Países Bajos su primer jonrón con la camiseta de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Wells, quien juega con Dominicana por sus raíces familiares, celebró al máximo con sus compañeros su batazo ante el lanzador de Países Bajos, Wendell Floranus, el cual cayó en el segundo piso del jardín derecho del loanDepot park de Miami. Su tetrabatazo salió a 104 millas por hora y recorrió 388 pies de distancia. Fue su primer hit del Clásico Mundial.

"No creo que haya vivido algo así antes. El ambiente que hay en el estadio es increíble. Estar en el lineup con Juan Soto, Fernando Tatís Jr. o Vladimir Guerrero es especial. Ellos golpean la bola de otra forma. El equipo es muy bueno", dijo Wells a MLB Network durante la semana.

"No desearía tener que llamar los pitcheos en un partido contra este lineup de Dominicana. No envidio a ningún pitcher que tenga que medirse a 'Vladdy', Soto y el resto. Todos pueden batear y por eso creo que somos uno de los mejores del Clásico", agregó.

Austin Wells mashes one to the SECOND DECK!



Team Dominican Republic is locked in 🔥 pic.twitter.com/PvHpAfIiSv — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Wells, antes de reiterar que juega con Dominicana por su ascendencia familiar, también recordó las bromas que hizo junto a su compañero en los Yankees Aaron Judge, a quien espera encontrarse en una hipotética final.

"Hablamos de eso antes de viajar con nuestros equipos. Espero que podamos enfrentarnos en una final. Sería divertido. Aaron (Judge) es el mejor y sería genial vernos en una final. Ya veremos qué pasa".

¿Por qué Austin Wells puede jugar con República Dominicana?

El reglamento del Clásico Mundial establece que para que un jugador represente a un país no necesariamente debe haber nacido ahí o tener pasaporte de esa nación. Basta con que uno de sus padres o abuelos sea ciudadano o nativo de ese país para tener derecho a representarlo.

Lo indispensable para que la organización del torneo otorgue el aval es que esa ascendencia pueda ser comprobada con documentos legales.

“Austin Wells está en la lista preliminar de República Dominicana para participar en el Clásico Mundial de Béisbol”, explicó el gerente de la selección dominicana Nelson Cruz a ESPN Digital a finales de 2025. “Al ser un dominicano de segunda generación, el cual cumple con las reglas de elegibilidad para poder representar al país en el torneo”.

