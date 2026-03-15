Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Estados Unidos vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups
Este domingo en Miami habrá un choque lleno de intensidad, cuando las selecciones de Estados Unidos y República Dominicana se enfrenten por el pase a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Con Japón eliminado ya se sabe que el trono del torneo está vacante. En esta semifinal entre los subcampeones de 2023 y el equipo más dominante de esta edición veremos dos alineaciones llenas de estrellas de MLB: Aaron Judge Bryce Harper, Kyle Schwarber, Bobby Witt Jr, y Cal Raleigh contra Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Fernando Tatís Jr. y muchos astros más.
Si bien los dominicanos tienen un diferencial de carreras de +41, lo que habla de su poderío ofensivo, pero también de la eficacia de su cuerpo de lanzadores, los dirigidos por Albert Pujols tendrán que medirse ante un ganador del Cy Young en busca del avance a la instancia decisiva.
El derecho Paul Skenes (1-0, 0.00 de efectividad, 7 ponches) será el abridor del manager Mark DeRosa para este partido, mientras que República Dominicana le dará la bola para esta responsabilidad al veterano de Grandes Ligas Luis Severino (1-0, 2.25 efectividad, 5 ponches).
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs. República Dominicana?
- Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
- Fecha: 15 de marzo.
- Hora: 8:00 p.m. (Este de USA); 7:00 p.m. (México DF).
- Estadio: loanDepot park.
¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs. República Dominicana en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
República Dominicana
Grupo Panorama (VTV Canal 32), Teleantillas 10, Coral 39, ESPN
Disney+
Estados Unidos
FS1, FOX Deportes
FOX App
México
Televisa, ESPN
Disney+
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+
Últimas noticias de Estados Unidos
- El cerrador de Toronto Blue Jays, Jeff Hoffman, será quien ocupe el lugar en el roster de Clayton Kershaw. El veterano que puso fin a su carrera en MLB no llegó a lanzar en el Clásico y se mantendrá con el equipo, pero no jugará.
- El manager Mark DeRosa está preparado para lo que le espera en Miami: “¿Qué podemos esperar? Un ambiente increíble, ¿verdad? Un montón de respeto por su equipo. Un montón de respecto por (el dirigente) Albert Pujols. Es un antiguo compañero de equipo del 2009 (en los Cardenales). Entonces, sí, espero que sea como uno de los mejores partidos de todos los tiempos”.
Últimas noticias de República Dominicana
- El lanzador derecho de Los Angeles Angels José Soriano dijo en el Spring Training que fue invitado por el manager Albert Pujols para formar parte del equipo de República Dominicana en el Clásico y aunque no pudo participar, espera tener la oportunidad de hacerlo en el próximo torneo.
- Es incierto el rol de Brayan Bello en la planificación quisqueyana. “Bello no podrá lanzar porque sólo tenemos tres abridores. “Se fue a [los campamentos de] Boston para sus entrenamientos. Tiene que estar listo para su temporada”, dijo el gerente Nelson Cruz. Lo esperan de vuelta el domingo, pero no hay seguridad de que vuelva a actuar con la selección: “Dependerá de ese número [de pitcheos con Boston] y de los días de descanso antes de su próxima presentación, de acuerdo con las reglas del Clásico”.
- Los bateadores de República Dominicana batean de 32-4 con 10 ponches, dos dobles, dos bases por bolas y un pelotazo contra Paul Skenes. Julio Rodríguez tiene tres de los cuatro hits y ambos dobles. Manny Machado y Fernando Tatis son los únicos titulares de la selección que no se han enfrentado al derecho de Pittsburgh que ganó el Cy Young de la Liga Nacional en 2025.
Lineups probables de Estados Unidos y República Dominicana
Estados Unidos
Jugador
Posición
Bobby Witt Jr.
Campocorto
Bryce Harper
Primera base
Aaron Judge
Jardinero derecho
Kyle Schwarber
Bateador designado
Alex Bregman
Tercera base
Roman Anthony
Jardinero izquierdo
Cal Raleigh
Receptor
Brice Turang
Segunda base
Pete Crow-Armstrong
Jardinero central
República Dominicana
Jugador
Posición
Fernando Tatís Jr.
Jardinero derecho
Ketel Marte
Segunda base
Juan Soto
Jardinero izquierdo
Vladimir Guerrero Jr.
Primera base
Manny Machado
Tercera base
Junior Caminero
Bateador designado
Julio Rodríguez
Jardinero central
Austin Wells
Receptor
Geraldo Perdomo
Campocorto
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.