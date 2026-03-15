Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Estados Unidos vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups

Este domingo en Miami habrá un choque lleno de intensidad, cuando las selecciones de Estados Unidos y República Dominicana se enfrenten por el pase a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Con Japón eliminado ya se sabe que el trono del torneo está vacante. En esta semifinal entre los subcampeones de 2023 y el equipo más dominante de esta edición veremos dos alineaciones llenas de estrellas de MLB: Aaron Judge Bryce Harper, Kyle Schwarber, Bobby Witt Jr, y Cal Raleigh contra Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Fernando Tatís Jr. y muchos astros más.

Si bien los dominicanos tienen un diferencial de carreras de +41, lo que habla de su poderío ofensivo, pero también de la eficacia de su cuerpo de lanzadores, los dirigidos por Albert Pujols tendrán que medirse ante un ganador del Cy Young en busca del avance a la instancia decisiva.

El derecho Paul Skenes (1-0, 0.00 de efectividad, 7 ponches) será el abridor del manager Mark DeRosa para este partido, mientras que República Dominicana le dará la bola para esta responsabilidad al veterano de Grandes Ligas Luis Severino (1-0, 2.25 efectividad, 5 ponches).

Dominican Republic eyes WBC crown for its country but must top Team USA first https://t.co/u3g5kbi0gA pic.twitter.com/JzyYkvvPkB — New York Post (@nypost) March 15, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs. República Dominicana?

Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.

Fecha: 15 de marzo.

Hora: 8:00 p.m. (Este de USA); 7:00 p.m. (México DF).

Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs. República Dominicana en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming República Dominicana Grupo Panorama (VTV Canal 32), Teleantillas 10, Coral 39, ESPN Disney+ Estados Unidos FS1, FOX Deportes FOX App México Televisa, ESPN Disney+ América Latina y el Caribe ESPN Disney+

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El cerrador de Toronto Blue Jays, Jeff Hoffman, será quien ocupe el lugar en el roster de Clayton Kershaw. El veterano que puso fin a su carrera en MLB no llegó a lanzar en el Clásico y se mantendrá con el equipo, pero no jugará.

El manager Mark DeRosa está preparado para lo que le espera en Miami: “¿Qué podemos esperar? Un ambiente increíble, ¿verdad? Un montón de respeto por su equipo. Un montón de respecto por (el dirigente) Albert Pujols. Es un antiguo compañero de equipo del 2009 (en los Cardenales). Entonces, sí, espero que sea como uno de los mejores partidos de todos los tiempos”.

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El lanzador derecho de Los Angeles Angels José Soriano dijo en el Spring Training que fue invitado por el manager Albert Pujols para formar parte del equipo de República Dominicana en el Clásico y aunque no pudo participar, espera tener la oportunidad de hacerlo en el próximo torneo.

Es incierto el rol de Brayan Bello en la planificación quisqueyana. “Bello no podrá lanzar porque sólo tenemos tres abridores. “Se fue a [los campamentos de] Boston para sus entrenamientos. Tiene que estar listo para su temporada”, dijo el gerente Nelson Cruz. Lo esperan de vuelta el domingo, pero no hay seguridad de que vuelva a actuar con la selección: “Dependerá de ese número [de pitcheos con Boston] y de los días de descanso antes de su próxima presentación, de acuerdo con las reglas del Clásico”.

Los bateadores de República Dominicana batean de 32-4 con 10 ponches, dos dobles, dos bases por bolas y un pelotazo contra Paul Skenes. Julio Rodríguez tiene tres de los cuatro hits y ambos dobles. Manny Machado y Fernando Tatis son los únicos titulares de la selección que no se han enfrentado al derecho de Pittsburgh que ganó el Cy Young de la Liga Nacional en 2025.

Lineups probables de Estados Unidos y República Dominicana

Estados Unidos

Jugador Posición Bobby Witt Jr. Campocorto Bryce Harper Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Kyle Schwarber Bateador designado Alex Bregman Tercera base Roman Anthony Jardinero izquierdo Cal Raleigh Receptor Brice Turang Segunda base Pete Crow-Armstrong Jardinero central

República Dominicana

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Ketel Marte Segunda base Juan Soto Jardinero izquierdo Vladimir Guerrero Jr. Primera base Manny Machado Tercera base Junior Caminero Bateador designado Julio Rodríguez Jardinero central Austin Wells Receptor Geraldo Perdomo Campocorto

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