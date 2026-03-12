Sports Illustrated

Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Venezuela vs. Japón en TV, streaming y lineups

Los asiáticos parten como favoritos después de su invicto en la primera ronda, mientras que los venezolanos buscarán sorprender para avanzar a semifinales
Pedro Moreira|
Eugenio Suárez volverá a la alineación de Venezuela para el compromiso con Japón
Eugenio Suárez volverá a la alineación de Venezuela para el compromiso con Japón | Sam Navarro-Imagn Images

Venezuela y Japón se medirán este sábado en el loanDepot park de Miami en el encuentro de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. La escuadra sudamericana clasificó de segundo en su grupo con récord de 3-1, mientras que los nipones ganaron en sus cuatro presentaciones.

Venezuela viene de caer 7 carreras por 5 ante República Dominicana, en el duelo que definía al primero de grupo de la llave. Por su parte, Japón no tuvo problemas en su grupo para alcanzar victorias en todas sus salidas.

Para este encuentro, Japón ha anunciado al derecho de Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, quien no permitió carreras en 2.2 innings lanzados en la primera ronda. Por su parte, Venezuela tendrá a Ranger Suárez, figura de los Boston Red Sox, en la lomita.

El ganador de este encuentro se medirá al equipo victorioso de la llave de cuartos de final entre Puerto Rico e Italia.

Yamamoto intentará dominar a la ofensiva de Venezuela
Yamamoto será el abridor de Japón para este encuentro | Yukihito Taguchi-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Venezuela vs. Japón?

  • Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
  • Fecha: 14 de marzo.
  • Hora: 9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm (México DF).
  • Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el Venezuela vs. Japón en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Venezuela

Televen, Venevisión, Meridiano TV, ByM Sports, 1Baseball Network, IVC, ESPN

Disney+

México

Televisa, ESPN

Disney+

Estados Unidos

FS1, FOX Deportes

Fox App

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+

Últimas noticias de Venezuela

  • Omar López fue criticado por haber colocado tres receptores en el lineup de forma consecutiva, con Willson Contreras como cuarto bate, Salvador Pérez como quinto y William Contreras como sexto, en la derrota 7-5 ante República Dominicana. Algunos periodistas le consultaron la suplencia de Eugenio Suárez, un bateador que conectó 49 jonrones en la temporada pasada en la MLB. "No ha pasado nada con Eugenio Suarez. Yo confío en Salvador (Pérez)… si vamos a parte estratégica, mi backup catcher es Salvador. Si se empataba el juego yo iba con Eugenio Suarez", explicó en rueda de prensa.
  • López mostró confianza en su equipo para enfrentar a Japón, en un encuentro en el que tendrá en la lomita a Ranger Suárez. "Estuvimos hasta el último minuto luchando y quiero que pase eso contra Japón… Vamos a ganar ese juego con el favor de Dios".

Últimas noticias Japón

  • Previo al choque con Venezuela, se especuló que Japón pudiera integrar al lanzador de los Houston Astros, Tatsuya Imai, como sustituto en la segunda ronda. Sin embargo, el pitcher descartó la posibilidad. "No me necesitan", dijo a los periodistas que cubren el Spring Training con la ayuda de un intérprete.
  • Japón ya está en Miami y este jueves tenía previsto entrenar en el IoanDepot park. Shohei Ohtani y Yamamoto son las grandes figuras de este equipo que busca su cuarto campeonato en el torneo.

Lineups probables de Venezuela y Japón

Venezuela

Jugador

Posición

Ronald Acuña Jr.

Jardinero derecho

Maikel García

Tercera base

Luis Arráez

Segunda base

Willson Contreras

Primera base

Eugenio Suárez

Bateador designado

Wilyer Abreu

Jardinero izquierdo

Salvador Pérez

Receptor

Ezequiel Tovar

Campocorto

Jackson Chourio

Jardinero central

Japón

Jugador

Posición

Shohei Ohtani

Bateador designado

Seiya Suzuki

Jardinero central

Kensuke Kondoh

Jardinero derecho

Masataka Yoshida

Jardinero izquierdo

Kazuma Okamoto

Tercera base

Munetaka Murakami

Primera base

Shugo Maki

Segunda base

Sosuke Genda

Campocorto

Yuhei Nakamura

Receptor

Pedro Moreira
PEDRO MOREIRA

Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.

