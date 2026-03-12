Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Venezuela vs. Japón en TV, streaming y lineups
Venezuela y Japón se medirán este sábado en el loanDepot park de Miami en el encuentro de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. La escuadra sudamericana clasificó de segundo en su grupo con récord de 3-1, mientras que los nipones ganaron en sus cuatro presentaciones.
Venezuela viene de caer 7 carreras por 5 ante República Dominicana, en el duelo que definía al primero de grupo de la llave. Por su parte, Japón no tuvo problemas en su grupo para alcanzar victorias en todas sus salidas.
Para este encuentro, Japón ha anunciado al derecho de Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, quien no permitió carreras en 2.2 innings lanzados en la primera ronda. Por su parte, Venezuela tendrá a Ranger Suárez, figura de los Boston Red Sox, en la lomita.
El ganador de este encuentro se medirá al equipo victorioso de la llave de cuartos de final entre Puerto Rico e Italia.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Venezuela vs. Japón?
- Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
- Fecha: 14 de marzo.
- Hora: 9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm (México DF).
- Estadio: loanDepot park.
¿Cómo se podrá ver el Venezuela vs. Japón en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Venezuela
Televen, Venevisión, Meridiano TV, ByM Sports, 1Baseball Network, IVC, ESPN
Disney+
México
Televisa, ESPN
Disney+
Estados Unidos
FS1, FOX Deportes
Fox App
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+
Últimas noticias de Venezuela
- Omar López fue criticado por haber colocado tres receptores en el lineup de forma consecutiva, con Willson Contreras como cuarto bate, Salvador Pérez como quinto y William Contreras como sexto, en la derrota 7-5 ante República Dominicana. Algunos periodistas le consultaron la suplencia de Eugenio Suárez, un bateador que conectó 49 jonrones en la temporada pasada en la MLB. "No ha pasado nada con Eugenio Suarez. Yo confío en Salvador (Pérez)… si vamos a parte estratégica, mi backup catcher es Salvador. Si se empataba el juego yo iba con Eugenio Suarez", explicó en rueda de prensa.
- López mostró confianza en su equipo para enfrentar a Japón, en un encuentro en el que tendrá en la lomita a Ranger Suárez. "Estuvimos hasta el último minuto luchando y quiero que pase eso contra Japón… Vamos a ganar ese juego con el favor de Dios".
Últimas noticias Japón
- Previo al choque con Venezuela, se especuló que Japón pudiera integrar al lanzador de los Houston Astros, Tatsuya Imai, como sustituto en la segunda ronda. Sin embargo, el pitcher descartó la posibilidad. "No me necesitan", dijo a los periodistas que cubren el Spring Training con la ayuda de un intérprete.
- Japón ya está en Miami y este jueves tenía previsto entrenar en el IoanDepot park. Shohei Ohtani y Yamamoto son las grandes figuras de este equipo que busca su cuarto campeonato en el torneo.
Lineups probables de Venezuela y Japón
Venezuela
Jugador
Posición
Ronald Acuña Jr.
Jardinero derecho
Maikel García
Tercera base
Luis Arráez
Segunda base
Willson Contreras
Primera base
Eugenio Suárez
Bateador designado
Wilyer Abreu
Jardinero izquierdo
Salvador Pérez
Receptor
Ezequiel Tovar
Campocorto
Jackson Chourio
Jardinero central
Japón
Jugador
Posición
Shohei Ohtani
Bateador designado
Seiya Suzuki
Jardinero central
Kensuke Kondoh
Jardinero derecho
Masataka Yoshida
Jardinero izquierdo
Kazuma Okamoto
Tercera base
Munetaka Murakami
Primera base
Shugo Maki
Segunda base
Sosuke Genda
Campocorto
Yuhei Nakamura
Receptor
Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol
Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira