Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Venezuela vs. Japón en TV, streaming y lineups

Venezuela y Japón se medirán este sábado en el loanDepot park de Miami en el encuentro de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. La escuadra sudamericana clasificó de segundo en su grupo con récord de 3-1, mientras que los nipones ganaron en sus cuatro presentaciones.

Venezuela viene de caer 7 carreras por 5 ante República Dominicana, en el duelo que definía al primero de grupo de la llave. Por su parte, Japón no tuvo problemas en su grupo para alcanzar victorias en todas sus salidas.

Para este encuentro, Japón ha anunciado al derecho de Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, quien no permitió carreras en 2.2 innings lanzados en la primera ronda. Por su parte, Venezuela tendrá a Ranger Suárez, figura de los Boston Red Sox, en la lomita.

El ganador de este encuentro se medirá al equipo victorioso de la llave de cuartos de final entre Puerto Rico e Italia.

Yamamoto será el abridor de Japón para este encuentro | Yukihito Taguchi-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Venezuela vs. Japón?

Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.

Fecha: 14 de marzo.

Hora: 9:00 pm hora del Este de USA, 8:00 pm (México DF).

Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el Venezuela vs. Japón en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Venezuela Televen, Venevisión, Meridiano TV, ByM Sports, 1Baseball Network, IVC, ESPN Disney+ México Televisa, ESPN Disney+ Estados Unidos FS1, FOX Deportes Fox App América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Venezuela

Omar López fue criticado por haber colocado tres receptores en el lineup de forma consecutiva, con Willson Contreras como cuarto bate, Salvador Pérez como quinto y William Contreras como sexto, en la derrota 7-5 ante República Dominicana. Algunos periodistas le consultaron la suplencia de Eugenio Suárez, un bateador que conectó 49 jonrones en la temporada pasada en la MLB. "No ha pasado nada con Eugenio Suarez. Yo confío en Salvador (Pérez)… si vamos a parte estratégica, mi backup catcher es Salvador. Si se empataba el juego yo iba con Eugenio Suarez", explicó en rueda de prensa.

López mostró confianza en su equipo para enfrentar a Japón, en un encuentro en el que tendrá en la lomita a Ranger Suárez. "Estuvimos hasta el último minuto luchando y quiero que pase eso contra Japón… Vamos a ganar ese juego con el favor de Dios".

Últimas noticias Japón

Previo al choque con Venezuela, se especuló que Japón pudiera integrar al lanzador de los Houston Astros, Tatsuya Imai, como sustituto en la segunda ronda. Sin embargo, el pitcher descartó la posibilidad. "No me necesitan", dijo a los periodistas que cubren el Spring Training con la ayuda de un intérprete.

Japón ya está en Miami y este jueves tenía previsto entrenar en el IoanDepot park. Shohei Ohtani y Yamamoto son las grandes figuras de este equipo que busca su cuarto campeonato en el torneo.

Lineups probables de Venezuela y Japón

Venezuela

Jugador Posición Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho Maikel García Tercera base Luis Arráez Segunda base Willson Contreras Primera base Eugenio Suárez Bateador designado Wilyer Abreu Jardinero izquierdo Salvador Pérez Receptor Ezequiel Tovar Campocorto Jackson Chourio Jardinero central

Japón

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Seiya Suzuki Jardinero central Kensuke Kondoh Jardinero derecho Masataka Yoshida Jardinero izquierdo Kazuma Okamoto Tercera base Munetaka Murakami Primera base Shugo Maki Segunda base Sosuke Genda Campocorto Yuhei Nakamura Receptor

