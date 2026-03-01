Cody Bellinger sufre molestias en la espalda: ¿Cuánto tiempo estará fuera de los Yankees?

Cody Bellinger comenzó con algo de molestias en la espalda su participación en los campos de entrenamiento 2026. El jardinero tiene un poco de rigidez en la parte baja de la zona, pero es algo que no afectará su participación en el Opening Day 2026.

"Simplemente estoy un poco desalineado", explicó Bellinger a MLB.com en el inicio de los entrenamientos primaverales. "Crea un poco de rigidez. Lo he tenido antes varias veces. Sé que es cosa de unos pocos días"

A pesar de que esos problemas habían quedado atrás, este fin de semana se volvieron a presentar. El manager de los New York Yankees, Aaron Boone, dijo que se le había "trabado" la espalda el pasado viernes, aunque luego explicó que no es para preocuparse.

"Probablemente, supongo, se perderá un par de días", aseguró Boone el sábado después de la victoria de los Yankees por 5-1 sobre los Blue Jays en un duelo de pretemporada. "Está bastante mejor hoy. Así que no creemos que sea nada [grave]. Los entrenadores no están demasiado preocupados al respecto.

"Esto es algo que le surge de vez en cuando, generalmente en algún momento de la primavera o a principios de año. Lidiamos con eso un poco durante la campaña a principios del año pasado", añadió el experimentado estratega de los Yankees.

De acuerdo con Boone, Bellinger podría regresar a la alineación el martes, cuando a su equipo le toque enfrentar a la selección de Panamá en un juego que servirá de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Bellinger fue una de las pocas noticias positivas de los Yankees en la temporada pasada. El jardinero dejó una línea ofensiva de .272/.334/.480 con 29 jonrones, 98 impulsadas y 13 bases robadas en 152 juegos, que le permitieron firmar una renovación con el club.

El experimentado patrullero renovó por cinco años y $162.5 millones, para un promedio anual de $32.5 millones. Como parte del convenio Bellinger recibió un bono de firma por 20 millones de dólares, muestra de la recompensa que fue su buena temporada pasada.

La dolencia de Bellinger se suma a los problemas en los codos que ha tenido Giancarlo Stanton, quien todavía no debuta en la pretemporada. Es una dolencia que ha tenido desde 2024 y ha afectado notablemente su tiempo de juego.

Boone tendrá que lidiar, como en años anteriores, con las lesiones que han afectado a su equipo y, sobre todo, a sus jugadores estrellas.

