¿Cómo es el contrato de Ryan McMahon con los New York Yankees?

El cuerpo técnico de los New York Yankees ha mostrado su respaldo a Ryan McMahon y el manager Aaron Boone tiene confianza en que su antesalista conseguirá despertar ofensivamente para salir de este terrible comienzo de temporada en MLB.

El jugador de 31 años está ahora mismo en el ojo del huracán, recibiendo críticas de analistas y aficionados, así que ha experimentado lo que significa jugar con la camiseta de un equipo como el neoyorquino; un panorama que ha empeorado con las tres derrotas consecutivas para los del Bronx.

McMahon, en sus primeros 12 juegos de este año, tiene apenas dos hits -ambos sencillos- con un par de remolcadas. Su línea es de .069/.250/.069 con OPS de .319 y está dejando ver que siente la presión. “Si supiera qué anda mal, no creo que estaría en este inicio lento. Estoy trabajando duro. No estoy contento con eso, estoy seguro de que otras personas tampoco lo están, pero estoy trabajando para cambiar esta situación”, aseguró esta semana.

Ese frío comienzo de campaña para un hombre que llegó con credenciales de bateador con poder (en sus nueve primeras campañas en Grandes Ligas tiene seis con al menos 20 jonrones y cinco de ellas fueron consecutivas) ha resultado inadmisible, y empiezan a cuestionar la transacción que lo llevó a Yankee Stadium a finales de julio de 2025, a cambio de dos prospectos de pitcheo (Griffin Herring y Josh Grosz) y asumiendo un contrato que firmó con Colorado Rockies en 2022 y que lo vincula al club por un tiempo más.

¿Cómo fue el contrato que firmó Ryan McMahon con Colorado?

En 2022 los Rockies compraron los años de arbitraje que le quedaban a Ryan McMahon dándole un contrato multianual. El acuerdo fue por seis temporadas y 70 millones de dólares. La última zafra garantizada es la de 2027, tras la cual será agente libre. El salario que el infielder de 31 años de edad percibirá en 2026 es de $16 millones, la misma cantidad que resta para la próxima zafra.

¿Los Yankees lo pueden cambiar?

El contrato de McMahon que los Yankees heredaron no contiene cláusulas que le den al jugador poder de vetar alguna transferencia. Aunque en 2026 llega a su décima temporada de servicio, no tiene el mismo status de Ketel Marte –que sí tiene poder de veto sobre cambios- porque debía cumplirse la regla 10 y 5: 10 años de servicio y 5 consecutivos con el mismo equipo. Por lo tanto, el antesalista podría ser enviado a otra organización si se llega a un acuerdo de canje.

¿Qué otras cláusulas tiene el contrato?

De acuerdo con los datos publicados en el portal especializado Spotrac, el acuerdo que Colorado y McMahon firmaron en 2022 incluía dos cláusulas que no llegaron a cumplirse:

Opción para el jugador de salirse del pacto en 2026 si quedaba entre los 5 primeros en la votación para el MVP entre 2022 y 2024.

Opción de jugador en 2027 si quedaba entre los 5 primeros en la votación para el MVP de 2025.

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