¿Cómo escuchar el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 por radio?

Hay mucha expectativa en la afición del béisbol por la disputa de la sexta edición del Clásico Mundial, que se jugará del 5 al 17 de marzo (aunque por diferencia horaria con Tokio habrá un partido el 4 de marzo), en cuatro sedes.

Veinte equipos de cuatro continentes estarán distribuidos en cuatro grupos que jugarán en el Tokyo Dome de Japón, el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico, el Daikin Park de Houston -hogar de los Astros- y el loanDepot Park de Miami.

Counting down the days until the 2026 #WorldBaseballClassic begins!



Here's everything you need to know about the tournament 👇 pic.twitter.com/x1LqhLOIRl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) December 19, 2025

Clayton Kershaw, que puso fin a su carrera en MLB en 2025, acaba de sumarse a la selección de Estados Unidos que estará llena de estrellas, liderados por el capitán de New York Yankees Aaron Judge. También está confirmado Shohei Ohtani con Japón en busca del cuarto título para los asiáticos; Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. vestirán el uniforme de República Dominicana, Salvador Pérez y Ronald Acuña Jr. jugarán por Venezuela y el campocorto Francisco Lindor con Puerto Rico.

Tener en acción a tantos jugadores de primera categoría -y el hecho de que los boletos para algunos partidos de la primera ronda se agotaron en pocos minutos- permite prever que los niveles de audiencia serán elevados. Hoy en día hay varias plataformas disponibles para los aficionados y quien no pueda seguir las transmisiones en TV o streaming tienen la opción de la radio.

¿Dónde se podrá escuchar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por radio?

País Emisora México red RASA (Radio 6.20 como estación piloto) República Dominicana Panorama (96.9 FM, 89.1 FM) Puerto Rico WAPA Deportes (WKAQ 580 AM) Colombia Posiblemente Caracol Radio o RCN Cuba Radio Martí, Radio Progreso y Radio Reloj Estados Unidos MLB radio, SiriusXM y TuneIn Venezuela Unión Radio

¿Cuál es el formato del Clásico Mundial de 2026?

Estarán en competencia selecciones de 20 países, divididas en cuatro grupos de cinco escuadras. Los dos mejores equipos de cada llave avanzarán a cuartos de final, una instancia a partir de la cual habrá eliminación directa hasta llegar a la gran final del 17 de marzo en el hogar de los Miami Marlins.

¿Cuál es la selección favorita para llevarse el título?

Con el astro de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani como su principal figura, el seleccionado de Japón irá en busca de su cuarto título. Ganaron las dos primeras ediciones, en 2006 y 2009, y defienden el campeonato de la más reciente, 2023, en la que derrotaron a los estadounidenses.

Sin embargo, no son los principales favoritos, sino que se ven superados en los pronósticos por Estados Unidos, que tendrá de nuevo a Mark DeRosa como manager y que además de Judge cuenta con Bryce Harper, los ganadores del Cy Young Tarik Skubal y Paul Skenes, el slugger Kyle Schwarber y la joven estrella Bobby Witt Jr., además del relevista estrella Mason Miller.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol